Oleksandr Usyk nie jest już mistrzem świata
Oleksandr Usyk przestał być mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBO. Ukrainiec przekazał sensacyjną decyzję. Wyłoniono nowego mistrza.
Oleksandr Usyk zrzekł się pasu mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBO. 38-latek przekazał formalną decyzję o rezygnacji z obrony pasa, co zostało potwierdzone przez organizację w oficjalnym komunikacie.
"Akceptujemy i szanujemy jego decyzję o zrzeczeniu się tytułu WBO. To nie jest pożegnanie, ale - jak wyraził to jego zespół - pełna szacunku pauza. Drzwi WBO pozostaną zawsze otwarte dla Oleksandra Usyka i jego zespołu" - możemy przeczytać w oświadczeniu WBO.
Nowym, pełnoprawnym mistrzem został Brytyjczyk Fabio Wardley, który od 25 października pełnił miano tymczasowego mistrza. 31-latek znokautował w 11. rundzie Nowozelandczyka Josepha Parkera.
Usyk miał bronić pasa we wrześniu. Wtedy jednak doznał kontuzji pleców, co uniemożliwiło realizację pojedynku. Ukrainiec, pomimo swojej decyzji, wciąż ma w posiadaniu pasy federacji IBF, WBA i WBC.
