Oleksandr Usyk nie jest już mistrzem świata

Sporty walki

Oleksandr Usyk przestał być mistrzem świata wagi ciężkiej federacji WBO. Ukrainiec przekazał sensacyjną decyzję. Wyłoniono nowego mistrza.

Bokser Oleksandr Usyk z podniesionymi rękami w geście zwycięstwa na ringu.
fot. PAP
Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk zrzekł się pasu mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBO. 38-latek przekazał formalną decyzję o rezygnacji z obrony pasa, co zostało potwierdzone przez organizację w oficjalnym komunikacie.

 

"Akceptujemy i szanujemy jego decyzję o zrzeczeniu się tytułu WBO. To nie jest pożegnanie, ale - jak wyraził to jego zespół - pełna szacunku pauza. Drzwi WBO pozostaną zawsze otwarte dla Oleksandra Usyka i jego zespołu" - możemy przeczytać w oświadczeniu WBO.

 

Nowym, pełnoprawnym mistrzem został Brytyjczyk Fabio Wardley, który od 25 października pełnił miano tymczasowego mistrza. 31-latek znokautował w 11. rundzie Nowozelandczyka Josepha Parkera.

 

Usyk miał bronić pasa we wrześniu. Wtedy jednak doznał kontuzji pleców, co uniemożliwiło realizację pojedynku. Ukrainiec, pomimo swojej decyzji, wciąż ma w posiadaniu pasy federacji IBF, WBA i WBC.

 

 

JZ, Polsat Sport
