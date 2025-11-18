PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja TV i stream online

Czas na kolejny środowy hit PlusLigi. Na Podpromiu Asseco Resovia Rzeszów podejmie ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Kto zainkasuje cenne punkty do ligowej tabeli? Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle? Transmisja w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Zbliżenie na dwie drużyny siatkarskie w geście jedności i wsparcia przed meczem.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

Asseco Resovia jest jedyną niepokonaną w tym sezonie drużyną w PlusLidze. Siatkarze z Podkarpacia wygrali pięć meczów, tracąc po drodze zaledwie dwa punkty. W ostatnim spotkaniu rzeszowianie po dramatycznym boju okazali się lepsi od Bogdanki LUK Lublin (3:2). 

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w siatkarskiej lidze! Co to oznacza dla PlusLigi?

 

ZAKSA, która również jest uważana za ligowego giganta, ma za sobą bardzo słaby początek rozgrywek. Dość powiedzieć, że kędzierzynianie po trzech kolejkach mieli w dorobku tylko dwa punkty. Teraz idzie im już nieco lepiej - najpierw ograli JSW Jastrzębski Węgiel (3:0), a później Barkom Każany Lwów (3:2). 

 

ZAKSA z jedynym "plusligowym" mistrzem świata Kamilem Rychlickim oraz brązowym medalistą tego czempionatu Szymonem Jakubiszakiem czy Resovia z innym medalistą i świetnym w tym sezonie Arturem Szalpukiem? 

 

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport
