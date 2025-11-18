Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle?

Asseco Resovia jest jedyną niepokonaną w tym sezonie drużyną w PlusLidze. Siatkarze z Podkarpacia wygrali pięć meczów, tracąc po drodze zaledwie dwa punkty. W ostatnim spotkaniu rzeszowianie po dramatycznym boju okazali się lepsi od Bogdanki LUK Lublin (3:2).

ZAKSA, która również jest uważana za ligowego giganta, ma za sobą bardzo słaby początek rozgrywek. Dość powiedzieć, że kędzierzynianie po trzech kolejkach mieli w dorobku tylko dwa punkty. Teraz idzie im już nieco lepiej - najpierw ograli JSW Jastrzębski Węgiel (3:0), a później Barkom Każany Lwów (3:2).

ZAKSA z jedynym "plusligowym" mistrzem świata Kamilem Rychlickim oraz brązowym medalistą tego czempionatu Szymonem Jakubiszakiem czy Resovia z innym medalistą i świetnym w tym sezonie Arturem Szalpukiem?

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w środę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport