Zawodnicy prowadzeni przez Daniela Plińskiego mają za sobą piorunujące otwarcie sezonu. Wygrali pięć z sześciu spotkań, a jedyną porażkę - z JSW Jastrzębskim Węglem - ponieśli w pierwszej kolejce po tie-breaku. W poprzednim spotkaniu gładko ograli Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Wielkie zmiany w siatkarskiej lidze! Co to oznacza dla PlusLigi?

Zawiercianie również mają wiele powodów do zadowolenia, bowiem również wygrali już pięć meczów. Po ostatnim jednak miny nieco im zrzedły - ulegli bowiem JSW Jastrzębskiemu Węglowi 2:3.

Starcie Indykpolu i Warty jest zatem meczem "na szczycie" - zmierzą się w nim obecny lider i wicelider PlusLigi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

KP, Polsat Sport