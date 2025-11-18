Zarówno chełmianie, jak i częstochowianie nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia w obecnym sezonie. Każda z nich wygrała tylko po jednym meczu, ponosząc przy tym aż pięć porażek. W związku z tym obie ekipy okupują dolną część ligowej tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Kapitalne widowisko w starciu outsiderów PlusLigi! Decydował tie-break

W poprzednim spotkaniu beniaminek PlusLigi uległ PGE GiEK Skrze Bełchatów 0:3. Podobnie zakończyło się spotkanie drużyny z Częstochowy z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Kolejne starcie dla któregoś z zespołów okaże się zatem meczem na przełamanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport