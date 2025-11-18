PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin. Transmisja TV i stream online

JSW Jastrzębski Węgiel zagra z Bogdanką LUK Lublin w jednym ze środowych hitów PlusLigi. Kto zainkasuje cenne punkty do ligowej tabeli? Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na platformie Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin?

To będzie prawdziwe starcie gigantów polskiej siatkówki. Bardzo groźna na własnym terenie czwarta drużyna zeszłego sezonu kontra mistrzowie Polski - to spotkanie z pewnością przyniesie wiele emocji. 

 

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla mają powody do zadowolenia po ostatnim spotkaniu. Choć przegrywali już 1:2 w setach, odwrócili losy meczu i wygrali z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 3:2. Było to trzecie zwycięstwo jastrzębian w tym sezonie.

 

Bogdanka ma po swoim ostatnim występie nieco odmienny nastrój. We własnej hali prowadzili z Asseco Resovią Rzeszów 2:0 i mieli ją "na widelcu", a ostatecznie po ponad dwóch godzinach walki ulegli 2:3. 

 

Andrzej Kowal czy Stephane Antiga? Benjamin Toniutti czy Marcin Komenda? Na te pytania odpowiedzi poznamy już w środę wieczorem. 

 

Transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin w środę Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:20.

KP, Polsat Sport
