Polsat Futbol Cast - 19.11. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Głównym tematem będzie reprezentacja Polski. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 9:00.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast?

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w eliminacjach MŚ 2026. Podopieczni Jana Urbana zajęli drugie miejsce w swojej grupie, co oznacza, że o awans na mundial powalczą w barażach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek ma już tego dość. "Te limity reprezentacji trzeba przełamać!"


Jakie są nasze szanse na wyjazd do Ameryki Północnej? Jakie perspektywy rysują się przed kadrą? O tym wszystkim dyskutować będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow.


Nasi eksperci poruszą też temat reprezentacji U-21, która zachwyca pod wodzą Jerzego Brzęczka. Ponadto zastanowią się, czy Jan Urban słusznie czyni, nie powołując graczy z młodzieżówki do swojej kadry.


Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 9:00.

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Armenia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 