Gdzie oglądać Polsat Futbol Cast?

Reprezentacja Polski zakończyła zmagania w eliminacjach MŚ 2026. Podopieczni Jana Urbana zajęli drugie miejsce w swojej grupie, co oznacza, że o awans na mundial powalczą w barażach.

Jakie są nasze szanse na wyjazd do Ameryki Północnej? Jakie perspektywy rysują się przed kadrą? O tym wszystkim dyskutować będą Tomasz Hajto, Roman Kołtoń i Bożydar Iwanow.



Nasi eksperci poruszą też temat reprezentacji U-21, która zachwyca pod wodzą Jerzego Brzęczka. Ponadto zastanowią się, czy Jan Urban słusznie czyni, nie powołując graczy z młodzieżówki do swojej kadry.



Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 9:00.