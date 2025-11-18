Polska - Cypr. Relacja na żywo

Kilka dni temu polskie koszykarki pokonały w Sosnowcu Rumunię 86:41 w swoim drugim meczu kwalifikacji do mistrzostw Europy 2027. Tym razem zmierzą się z Cyprem.

Jak na razie Polki mają na swoim koncie komplet punktów. Najpierw ograły na wyjeździe Słowaczki, a kilka dni temu Rumunki. Cypryjki natomiast przegrały zarówno ze Słowaczkami, jak i Rumunkami.

W pierwszej fazie eliminacji ME walczy 27 zespołów podzielonych na siedem grup (sześć czterozespołowych, a jedna z trzema ekipami). W tej fazie nie muszą rywalizować czołowe drużyny Starego Kontynentu, które walczyć będą w eliminacjach do MŚ 2026. Pierwszy etap kwalifikacji potrwa do 18 marca 2026, w dwóch okienkach (w każdym koszykarki rozegrają po trzy mecze). Awans do kolejnej rundy wywalczą po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup oraz trzy z trzecich miejsc z najlepszym bilansem - w sumie 17 drużyn.

W drugiej fazie uczestniczyć już będą najlepsze drużyny z ME 2025: Czechy, Węgry, Hiszpania, Włochy, Francja, Turcja, które w marcu 2026 czekają eliminacje do czempionatu globu, a także Niemcy - gospodarz przyszłorocznych MŚ.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Cypr na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.45.

BS, PAP, Polsat Sport