Puchar Davisa: Francja - Belgia. Transmisja od 18:00

Tenis

Reprezentacje Francji i Belgii rywalizują ze sobą w ćwierćfinale Pucharu Davisa. Transmisja meczu Francja - Belgia na antenach Polsatu Sport i online na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.

Tenisista przygotowuje się do serwisu z piłką tenisową w dłoni
fot. PAP
Puchar Davisa: Francja - Belgia. Transmisja

Francja - Belgia to pierwszy ćwierćfinał międzynarodowej rywalizacji. Zwycięzcy tego meczu w piątek 21 listopada zagrają w kolejnej fazie turnieju i zmierzą się ze zwycięzcą starcia Włochy - Austria. 

 

W walce o półfinały oprócz wyżej wymienionych drużyn narodowych ciągle znajdują się jeszcze kadry Hiszpanii, Czech, Argentyny i Niemiec.

 

Finał zmagań został zaplanowany na niedzielę 23 listopada. Która reprezentacja sięgnie po ostateczny triumf?

 

Transmisja meczu Francja - Belgia w Polsacie Sport 2 od godziny 16:00 do 20:30. W Polsacie Sport Extra 4 od 21:00 do 23:00. Transmisja dostępna również na Polsatsport.pl od 18:00.

 

AA, Polsat Sport
