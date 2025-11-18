Puchar Davisa: Francja - Belgia. Transmisja od 18:00

Francja - Belgia to pierwszy ćwierćfinał międzynarodowej rywalizacji. Zwycięzcy tego meczu w piątek 21 listopada zagrają w kolejnej fazie turnieju i zmierzą się ze zwycięzcą starcia Włochy - Austria.

W walce o półfinały oprócz wyżej wymienionych drużyn narodowych ciągle znajdują się jeszcze kadry Hiszpanii, Czech, Argentyny i Niemiec.

Finał zmagań został zaplanowany na niedzielę 23 listopada. Która reprezentacja sięgnie po ostateczny triumf?

Transmisja meczu Francja - Belgia w Polsacie Sport 2 od godziny 16:00 do 20:30. W Polsacie Sport Extra 4 od 21:00 do 23:00. Transmisja dostępna również na Polsatsport.pl od 18:00.

AA, Polsat Sport