Puchar Davisa: Francja - Belgia. Transmisja od 18:00
Reprezentacje Francji i Belgii rywalizują ze sobą w ćwierćfinale Pucharu Davisa. Transmisja meczu Francja - Belgia na antenach Polsatu Sport i online na Polsatsport.pl i na Polsat Box Go.
Francja - Belgia to pierwszy ćwierćfinał międzynarodowej rywalizacji. Zwycięzcy tego meczu w piątek 21 listopada zagrają w kolejnej fazie turnieju i zmierzą się ze zwycięzcą starcia Włochy - Austria.
ZOBACZ TAKŻE: Legendarny tenisista zawieszony! Jego zachowanie szokuje
W walce o półfinały oprócz wyżej wymienionych drużyn narodowych ciągle znajdują się jeszcze kadry Hiszpanii, Czech, Argentyny i Niemiec.
Finał zmagań został zaplanowany na niedzielę 23 listopada. Która reprezentacja sięgnie po ostateczny triumf?
Transmisja meczu Francja - Belgia w Polsacie Sport 2 od godziny 16:00 do 20:30. W Polsacie Sport Extra 4 od 21:00 do 23:00. Transmisja dostępna również na Polsatsport.pl od 18:00.
Przejdź na Polsatsport.pl