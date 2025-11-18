Reprezentacja Polski zdominowała rywala. Ważny krok w el. ME

Polki na otwarcie kwalifikacji wygrały na wyjeździe ze Słowacją 62:55, a w minioną sobotę w sosnowieckiej hali ograły Rumunię 86:41. Zespół z Cypru przyjechał do Polski po dwóch porażkach - z Rumunią 62:75 i Słowacją 70:59. W tej sytuacji drużyna gospodarzy była „murowanym” faworytem i potwierdziła to na parkiecie.

Podopieczne trenera Karola Kowalewskiego górowały nad rywalkami wzrostem i potrafiły to wykorzystać. Początek spotkania nie był spektakularny w wykonaniu Polek, bo dopiero w końcówce pierwszej kwarty „odskoczyły” rywalkom. Po celnym rzucie Amalii Rembiszewskiej prowadziły 22:11.

W drugiej kwarcie Biało-Czerwone zdobyły 10 punktów z rzędu i powiększyły przewagę do stanu 41:23.

Po pierwszej połowie Polki prowadziły 47:29, a trzecią kwartę wygrały 21:8 i losy rywalizacji zostały właściwie rozstrzygnięte. Później Cypryjkom pozostała już tylko walka o zmniejszenie rozmiarów porażki. Te starania spełzły na niczym, w dalszym ciągu warunki na boisku dyktowały Polki, które ostatecznie wygrały 96:52.

Polska - Cypr 96:52 (22:11, 25:18, 21:8, 28:15)

Polska: Amalia Rembiszewska 22, Martyna Pyka 14, Kamila Borkowska 13, Liliana Banaszak 10, Magdalena Szymkiewicz 8, Helena Danielewicz 7, Anna Pawłowska 5, Anna Makurat 5, Aleksandra Melnicka 5, Julia Niemojewska 3, Dominika Ullmann 2, Aleksandra Wojtala 2.

Cypr: Eleni Pilakouta 17, Ioanna Kyprianou 12, Stilyana Czenakliewa 9, Despina Papaioannou 5, Marissa Pangalos 4, Tijana Raca 3, Panagiota Kyriakou 2, Anthia Papadouri 0, Demetra Papalla 0, Sofia Sttylianidi 0, Eleni Oikonomidou 0.

PAP