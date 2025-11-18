Skandal po meczu eliminacji MŚ! Lider reprezentacji stracił opaskę kapitana

Choć reprezentacja Czech zakończyła eliminacje mistrzostw świata 2026 efektownym zwycięstwem 6:0 nad Gibraltarem, wydarzenia po końcowym gwizdku całkowicie przyćmiły boiskowe zmagania. Po meczu piłkarze standardowo skierowali się w stronę trybun, aby podziękować kibicom, jednak pominęli sektor najbardziej zaangażowanych sympatyków drużyny narodowej. Grupa Fanatismus Cesko, która prowadziła doping przez pełne 90 minut, oczekiwała od zawodników symbolicznego gestu wdzięczności za wsparcie.

ZOBACZ TAKŻE: Baraże MŚ 2026: Podział na koszyki. Z kim zagra Polska?

Wówczas doszło do ostrej konfrontacji. Tomas Soucek i Vladimir Coufal podeszli pod sektor, lecz - według relacji fanów - zamiast rzeczowego dialogu mieli zarzucić kibicom brak szacunku oraz przesadnie krytyczne przyśpiewki wobec gry reprezentacji. Napięcie szybko eskalowało, na murawę poleciały kubki, a w sektorze interweniowały służby porządkowe.

Reakcja czeskiej federacji była natychmiastowa. Po nadzwyczajnym posiedzeniu zarządu FACR ogłoszono, że Soucek zostanie pozbawiony opaski kapitańskiej na pierwsze spotkanie barażowe o awans na mundial, zaplanowane na marzec 2026 roku. Cała drużyna straciła również premie za triumf nad Gibraltarem, a środki mają zostać przekazane na cele charytatywne. Władze federacji podkreśliły, że kibice mają prawo wyrażać niezadowolenie z postawy reprezentacji, natomiast zawodnicy powinni okazywać szacunek oraz doceniać obecność i wsparcie swoich fanów.



Skrót meczu Czechy - Gibraltar: