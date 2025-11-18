Tabele eliminacji MŚ 2026. Kto awansował? Kto w barażach?
Za nami ostatnia kolejka eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak prezentują się tabele grup. Kto awansował na mundial? Kto zagra w barażach?
Tabele eliminacji MŚ 2026. Kto awansował? Kto w barażach?
Grupa A
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Niemcy 6 5 0 1 16-3 15 - awans
2. Słowacja 6 4 0 2 6-8 12 - baraże
3. Irlandia Płn. 6 3 0 3 7-6 9 - baraże (Liga Narodów)
4. Luksemburg 6 0 0 6 1-13 0
Grupa B
1. Szwajcaria 6 4 2 0 14-2 14 - awans
2. Kosowo 6 3 2 1 6-5 11 - baraże
3. Słowenia 6 0 4 2 3-8 4
4. Szwecja 6 0 2 4 4-12 2 - baraże (Liga Narodów)
Grupa C
1. Szkocja 6 4 1 1 13-7 13 - awans
2. Dania 6 3 2 1 16-7 11 - baraże
3. Grecja 6 2 1 3 10-12 7
4. Białoruś 6 0 2 4 4-17 2
Grupa D
1. Francja 6 5 1 0 16-4 16 - awans
2. Ukraina 6 3 1 2 10-11 10 - baraże
3. Islandia 6 2 1 3 13-11 7
4. Azerbejdżan 6 0 1 5 3-16 1
Grupa E
1. Hiszpania 6 5 1 0 21-2 16 - awans
2. Turcja 6 4 1 1 17-12 13 - baraże
3. Gruzja 6 1 0 5 7-15 3
4. Bułgaria 6 1 0 5 3-19 3
Grupa F
1. Portugalia 6 4 1 1 20-7 13 - awans
2. Irlandia 6 3 1 2 9-7 10 - baraże
3. Węgry 6 2 2 2 11-10 8
4. Armenia 6 1 0 5 3-19 3
Grupa G
1. Holandia 8 6 2 0 27-4 20 - awans
2. Polska 8 5 2 1 14-7 17 - baraże
3. Finlandia 8 3 1 4 8-14 10
4. Malta 8 1 2 5 4-19 5
5. Litwa 8 0 3 5 6-15 3
Grupa H
1. Austria 8 6 1 1 22-4 19 - awans
2. Bośnia i Herc. 8 5 2 1 17-7 17 - baraże
3. Rumunia 8 4 1 3 19-10 13 - baraże (Liga Narodów)
4. Cypr 8 2 2 4 11-11 8
5. San Marino 8 0 0 8 2-39 0
Grupa I
1. Norwegia 8 8 0 0 37-5 24 - awans
2. Włochy 8 6 0 2 21-12 18 - baraże
3. Izrael 8 4 0 4 19-20 12
4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5. Mołdawia 8 0 1 7 5-32 1
Grupa J
1. Belgia 8 5 3 0 29-7 18 - awans
2. Walia 8 5 1 2 21-11 16 - baraże
3. Macedonia Płn. 8 3 4 1 13-10 13 - baraże (Liga Narodów)
4. Kazachstan 8 2 2 4 9-13 8
5. Liechtenstein 8 0 0 8 0-31 0
Grupa K
1. Anglia 8 8 0 0 22-0 24 - awans
2. Albania 8 4 2 2 7-5 14 - baraże
3. Serbia 8 4 1 3 9-10 13
4. Łotwa 8 1 2 5 5-15 5
5. Andora 8 0 1 7 3-16 1
Grupa L
1. Chorwacja 8 7 1 0 26-4 22 - awans
2. Czechy 8 5 1 2 18-8 16 - baraże
3. Wyspy Owcze 8 4 0 4 11-9 12
4. Czarnogóra 8 3 0 5 8-17 9
5. Gibraltar 8 0 0 8 3-28 0
Awans na MŚ 2026: Niemcy, Szwajcaria, Szkocja, Francja, Hiszpania, Portugalia, Holandia, Austria, Norwegia, Belgia, Anglia, Chorwacja
Baraże: Słowacja, Kosowo, Dania, Ukraina, Turcja, Irlandia, Polska, Bośnia i Hercegowina, Włochy, Walia, Albania, Czechy, Rumunia, Irlandia Północna, Szwecja, Macedonia Północna.
Baraże MŚ 2026: Podział na koszyki. Z kim zagra Polska?