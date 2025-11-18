Tabela polskiej grupy U21. Na którym miejscu są Polacy?
18 listopada rozegrano szóstą kolejkę eliminacji mistrzostw Europy U21. Polacy pokonali Macedonię Północną, ale grali też nasi rywale. Oto zestawienie wyników polskiej grupy i aktualna tabela.
Po wyjazdowej wygranej z Macedonią Północną 1:0 polscy piłkarze nadal zajmują pierwsze miejsce w grupie E eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. W sześciu spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw i stracili tylko jedną bramkę. Drugie miejsce zajmują Włosi, którzy w Niksicu pokonali Czarnogórę 4:1.
Bezpośredni awans do turnieju finałowego ME wywalczy dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepsza spośród drużyn z drugich pozycji. Pozostałe osiem zespołów z drugich lokat będzie rywalizować w barażach o cztery miejsca. Stawkę uzupełnią reprezentacje Serbii i Albanii, współgospodarze turnieju w 2027 roku.
Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.
Wyniki meczów 6. kolejki grupy E eliminacji mistrzostw Europy do lat 21:
Macedonia Płn. - Polska 0:1 (0:1)
Armenia - Szwecja 0:1 (0:1)
Czarnogóra - Włochy 1:4 (1:1)
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Polska 6, 6, 0, 0, 18-1, 18
2. Włochy 6, 5, 0, 1, 17-5, 15
3. Czarnogóra 6, 3, 0, 3, 9-11 9
4. Szwecja 6, 3, 0, 3, 8-13, 9
5. Macedonia Płn. 6, 1, 0, 5, 5-13, 3
6. Armenia 6, 0, 0, 6, 3-17, 0