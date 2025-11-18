Po wyjazdowej wygranej z Macedonią Północną 1:0 polscy piłkarze nadal zajmują pierwsze miejsce w grupie E eliminacji mistrzostw Europy do lat 21. W sześciu spotkaniach odnieśli komplet zwycięstw i stracili tylko jedną bramkę. Drugie miejsce zajmują Włosi, którzy w Niksicu pokonali Czarnogórę 4:1.

Bezpośredni awans do turnieju finałowego ME wywalczy dziewięciu zwycięzców grup oraz najlepsza spośród drużyn z drugich pozycji. Pozostałe osiem zespołów z drugich lokat będzie rywalizować w barażach o cztery miejsca. Stawkę uzupełnią reprezentacje Serbii i Albanii, współgospodarze turnieju w 2027 roku.

Trzy najlepsze zespoły mistrzostw będą reprezentować Europę w turnieju olimpijskim w Los Angeles w 2028 roku.

Wyniki meczów 6. kolejki grupy E eliminacji mistrzostw Europy do lat 21:

Macedonia Płn. - Polska 0:1 (0:1)

Armenia - Szwecja 0:1 (0:1)

Czarnogóra - Włochy 1:4 (1:1)

Tabela polskiej grupy U21. Na którym miejscu są Polacy?

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)





1. Polska 6, 6, 0, 0, 18-1, 18

2. Włochy 6, 5, 0, 1, 17-5, 15

3. Czarnogóra 6, 3, 0, 3, 9-11 9

4. Szwecja 6, 3, 0, 3, 8-13, 9

5. Macedonia Płn. 6, 1, 0, 5, 5-13, 3

6. Armenia 6, 0, 0, 6, 3-17, 0

PAP