Te gole pozbawiły Polskę pierwszego koszyka! Skrót meczu Szkocja - Dania (WIDEO)

Przed wtorkowymi meczami jasne było, że Polska znajdzie się w pierwszym koszyku, jeśli Austria nie przegra z Bośnią i Hercegowiną, a Dania co najmniej zremisuje ze Szkocją.

To pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1:1.



Z kolei w Glasgow kibice oglądali niesamowicie emocjonujące widowisko. Już w trzeciej minucie Scott McTominay zdobył kapitalną bramkę na Szkotów. Po przerwie wyrównał Rasmus Hojlund, którzy wykorzystał rzut karny. Sytuacja Duńczyków skomplikowała się w 61. minucie, kiedy czerwoną kartkę obejrzał Rasmus Kristensen.

Szkoci wykorzystali to w 78. minucie. Zrobił to Lawrence Shankland. Duńczycy, mimo gry w osłabieniu, odpowiedzieli trafieniem Patricka Dorgu.



I kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to znakomitym strzałem z dystansu popisał się Kieran Tierney. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry było 3:2 dla Szkocji. Kilka chwil później wynik na 4:2 ustalił Kenny McLean, pokonując Kaspera Schmeichela strzałem z połowy boiska.



Tym samym Szkoci awansowali na MŚ 2026. Duńczycy będą musieli rywalizować w barażach. Będą w nich losowani z pierwszego koszyka, spychając Polaków do koszyka numer 2.

Szkocja - Dania 4:2 (1:0)

Bramki: McTominay 3, Shankland 78, Tierney 90+3, McLean 90+8 - Hojlund 57 (rz.k.), Dorgu 81.

Szkocja: Gordon - Hickey (72 Tierney), Hanley, McKenna, Robertson - Christie (64 Shankland), Ferguson, McGinn, Doak (21 McLean) - McTominay, Dykes (64 Adams).

Dania: Schmeichel - Kristensen, Andersen, Christensen, Dorgu - Hjulmand, Hojbjerg - Isaksen (90 Biereth), Froholdt, Damsgaard (64 Vestergaard) - Hojlund (84 Norgaard).

Żółte kartki: Tierney - Andersen, Kristensen.

Czerwona kartka: Kristensen.

Skrót meczu Szkocja - Dania