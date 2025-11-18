W ostatniej chwili! Wielka gwiazda nie zagra w Pucharze Davisa

Alcaraz miał doznać urazu w niedzielnym finale turnieju ATP Finals w Turynie. Hiszpan przegrał decydujący pojedynek z Włochem Jannikiem Sinnerem. W poniedziałek 22-letni lider listy ATP przeszedł w Bolonii badania, po których zdecydował zakończyć sezon, by nie ryzykować pogorszenia stanu zdrowia.

Puchar Davisa 2025. Wyniki, terminarz, transmisje

Barw Hiszpanii w ćwierćfinale Pucharu Davisa, w którym zmierzy się z Czechami, będą bronić Jaume Munar, Pablo Carreno-Busta, Marcel Granollers i Pedro Martinez.

Alcaraz to kolejny z tenisistów z czołówki, który wycofał się z turnieju finałowego Pucharu Davisa z powodu zmęczenia długim i trudnym sezonem w cyklu ATP. Jeszcze w październiku z występu w reprezentacji Włoch zrezygnował Sinner, a w trakcie ATP Finals o wycofaniu się poinformował drugi najwyżej notowany zawodnik Italii Lorenzo Musetti.

Czołowi tenisiści coraz częściej apelują o zmianę formatu Pucharu Davisa i powrót do tradycji, czyli meczów u siebie i na wyjeździe, a także rozgrywanie go na przestrzeni dwóch lat. Powodem chęci zmian jest m.in. napięty do granic możliwości kalendarz i brak czasu na odpoczynek poza sezonem. Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTA) w marcu złożyło pozew przeciwko organom zarządzającym tą dyscypliną, określając sytuację jako „nie do wytrzymania”.

BS, PAP