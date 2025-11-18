Wielkie emocje w barażach o mundial. Zadecydował gol w 106. minucie

Irak awansował do międzykontynentalnych baraży o udział w przyszłorocznych piłkarskich mistrzostwach świata. W rozegranym w Basrze decydującym meczu pokonał Zjednoczone Emiraty Arabskie 2:1 (0:0). Zwycięskiego gola strzelił z rzutu karnego piłkarz Cracovii Al-Ammari w 16. minucie doliczonego czasu gry.

W pierwszym meczu tych drużyn, 13 listopada w Abu Zabi, padł remis 1:1.

Wcześniej prawo gry w międzykontynentalnych barażach zdobyły Boliwia, Nowa Kaledonia oraz Demokratyczna Republika Konga, a dołączą do nich jeszcze dwie drużyny ze strefy CONCACAF (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby). Turniej, którego stawką będą dwie ostatnie przepustki na mundial, odbędzie się w marcu przyszłego roku.

Wcześniej bezpośredni awans do MŚ z Azji wywalczyły: Japonia, Iran, Jordania, Korea Południowa, Uzbekistan, Australia (gra w strefie Azji), Katar oraz Arabia Saudyjska.

Mundial w USA, Meksyku i Kanadzie będzie pierwszym w historii z udziałem 48 reprezentacji (w latach 1998-2022 grały po 32 drużyny). Mecze będą rozgrywane między 11 czerwca a 19 lipca 2026 roku.

Irak - Zjednoczone Emiraty Arabskie 2:1 (0:0)

Bramki: Meme 66, Amir Al-Ammari 106 (rz.k.) - Caio 52

Irak: Jalal Hachim - Hussein Ali (Mustafa Saadoon 78), Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski - Marko Farji, Aimar Sher (Zidane Iqbal 56), Amir Al-Ammari, Ali Jasim - Aymen Hussein (Amar Muhsin 95), Sherko Karim (Meme 56)

ZEA: Khalid Eisa - Alaeddine Zouhir, Lucas Pimenta Peres Lopes, Kouame Kouadio, Ruben Amaral - Bruno (Sultan Adil 75), Marcus Meloni, Yahia Nader, Nicolas Gimenez (Abdalla Ramadan 87), Luan Pereira (Ali Saleh 59) - Caio

Żółte kartki: Amir Al-Ammari - Bruno, Alaeddine Zouhir, Kouame Kouadio, Caio.

PAP