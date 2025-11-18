Znamy skład reprezentacji Polski na inaugurację Pucharu Świata! Trzy nazwiska

Zimowe

Poznaliśmy skład reprezentacji Polski kobiet na inaugurację Pucharu Świata w Lillehammer. Trener Marcin Bachleda postawił na trzy zawodniczki.

Skoczkini narciarska w locie
Anna Twardosz

Inauguracja sezonu 2025/2026 zawita do norweskiego Lillehammer. Kilka dni temu poznaliśmy skład reprezentacji Polski mężczyzn na czele z Kamilem Stochem. Teraz do grona panów dołączają również panie.

 

W pierwszy weekend Pucharu Świata kibice będą mogli obejrzeć Polę Bełtowską, Annę Twardosz i Nicole Konderlę-Juroszek. Duże nadzieje wiąże się szczególnie z Twardosz, która w ubiegłym sezonie była najlepszą z Polek, a w tegorocznym Letnim Grand Prix uplasowała się na podium jako pierwsza polska zawodniczka w historii. 24-latka była dwukrotnie trzecia podczas weekendu w rumuńskim Rasnovie.

 

Pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026 odbędzie się 21 listopada o godzinie 16. Wtedy to zaplanowane są zawody w mikście.

Kadra Polski kobiet na zawody w Lillehammer:

Pola Bełtowska

 

Nicole Konderla-Juroszek

 

Anna Twardosz

