49 lat różnicy! Niebywałe, co czeka 14-letniego mistrza z Polski

W ostatnich miesiącach Szubarczyk podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że młody Polak sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Jak się okazało, to nie był koniec sukcesów utalentowanego zawodnika.

ZOBACZ TAKŻE: Ronnie O'Sullivan przeszedł do historii! Wygrał pierwszy turniej w Arabii Saudyjskiej

Szubarczyk dotarł do finału "otwartych" mistrzostw Europy. Z racji tego, że jego finałowym rywalem był doświadczony Liam Highfield, który już wcześniej uzyskał prawo do gry w gronie zawodowców, awans do finału zapewnił 14-latkowi z Polski przepustkę do main touru na najbliższe dwa lata.

Polak został tym samym najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii tej dyscypliny sportu. Kilka dni temu ponownie wszystkich zszokował - triumfował w finale i stał się najmłodszym mistrzem świata federacji IBSF w historii.

Tym razem Szubarczyk postara się zakwalifikować do UK Championship. Jego pierwszym rywalem w eliminacjach będzie legendarny Jimmy White. Anglik to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych snookerzystów w historii dyscypliny. Dość powiedzieć, że jest sześciokrotnym... wicemistrzem świata. W 1992 roku triumfował w UK Championship.

Choć od wielu lat nie osiąga już większych sukcesów, nadal rywalizuje w gronie zawodowców, głównie dzięki specjalnej karcie, którą za zasługi dla dyscypliny otrzymuje od światowych władz.

White jest aktualnie najstarszym zawodowcem w tourze. Tym samym w sobotę najmłodszy w historii zawodowiec, 14-letni Szubarczyk zmierzy się z największym weteranem, 63-letnim Anglikiem.

Kto okaże się górą w tym niezwykle ciekawie zapowiadającym się starciu - młodość czy ogromne doświadczenie?