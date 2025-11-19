Biało-czerwoni w listopadzie zremisowali z Holandią 1:1 i pokonali Maltę 3:2 w eliminacjach mistrzostw świata, co zaowocowało awansem o dwie pozycje.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

W czwartek drużyna trenera Jana Urbana pozna rywali w barażach o awans do przyszłorocznych mistrzostw świata. Z czterech drużyn, na które po podziale na koszyki właśnie na podstawie środowego notowania może trafić w półfinale tzw. ścieżki, najwyżej notowana jest 59. Irlandia, a najniżej plasujące się na 80. pozycji Kosowo.

W czołowej dziesiątce największą zmianą był awans Brazylii z siódmej na piątą lokatę, przed Portugalię i Holandię, która wygrała rywalizację w „polskiej” grupie eliminacji mundialu. Do TOP10 wróciła Chorwacja, a wypadły z niej Włochy - obecnie 12. - które mogą być potencjalnym rywalem biało-czerwonych w barażowym finale.

Kolejny ranking FIFA zostanie opublikowany w połowie grudnia.

Aktualny ranking FIFA. Które miejsce zajmuje Polska?

(w nawiasach miejsce w poprzednim notowaniu)

1. (1) Hiszpania 1877,18

2. (2) Argentyna 1873,33

3. (3) Francja 1870,00

4. (4) Anglia 1834,12

5. (7) Brazylia 1760,46

6. (5) Portugalia 1760,38

7. (6) Holandia 1756,27

8. (8) Belgia 1730,71

9. (10) Niemcy 1724,15

10. (11) Chorwacja 1716,88



...



31. (33) Polska 1532,04

59. (62) Irlandia* 1436,04

63. (61) Albania* 1401,07

71. (75) Bośnia i Hercegowina* 1362,37

80. (84) Kosowo* 1308,84

* - potencjalni rywale Polski w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata 2026

BS, PAP