"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Swędrowski o swoich faworytach

Tegoroczny plebiscyt jest pełny przedstawicieli siatkówki. Z 38 kandydatów i kandydatek do końcowego zwycięstwa aż dziewięć nominacji to zawodnicy i zawodniczki związani z tą dyscypliną sportu. Ich konkurenci do końcowego triumfu mieli jednak równie udany rok.



- Oczywiście chciałbym żeby wygrał siatkarz. Stawka jest jednak naprawdę mocna, między innymi Iga Świątek i wielu innych znakomitych sportowców, więc będzie trudno. Wierzę jednak, że końcowo zatriumfuje siatkarz - powiedział.

ZOBACZ TAKŻE: "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Poznaj regulamin plebiscytu



Wśród polskich siatkarzy szansę na czołowe lokaty powinni mieć Tomasz Fornal i Wilfredo Leon. Podobnego zdania jest nasz ekspert i komentator.



- Tomek Fornal miał kapitalny sezon - Liga Narodów i brąz na mistrzostwach światach, gdzie borykał się z kontuzją i próbował walczyć. To jest niezwykle charyzmatyczny zawodnik i nie wyobrażam sobie bez niego reprezentacji. Wilfredo natomiast znalazł swoje miejsce w tej drużynie, wiemy jakie są jego atuty. Dodatkowo poznałem go jako człowieka, zapunktował u mnie wewnętrznie i stawiam go na równi z Tomkiem - ocenił.



Na pierwszym etapie plebiscytu można zagłosować na więcej niż jednego zawodnika lub zawodniczkę. Na kogo zagłosowałby Tomasz Swędrowski?



- Tomasz Fornal i Iga Świątek oczywiście, nie będę już dalej szedł w siatkarzy - opowiedział.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

As Sportu 2025". Zagłosuj!

Ankieta, w której można oddać głos na swoich ulubieńców, znajduje się pod tym linkiem. Głosowanie odbywa się w trybie wielokrotnego wyboru – istnieje możliwość zaznaczenia dowolnej liczby kandydatur, dzięki czemu można wesprzeć najróżniejszych sportowców.

Lista wszystkich nominowanych sportowców znajduje się pod tym linkiem. Sylwetki wybranych gwiazd sportu znajdują się natomiast TUTAJ.

ST, Polsat Sport