Awans mimo porażki. Trefl w kolejnej rundzie europejskiego pucharu
Koszykarze Energi Trefla ulegli w Tallinnie BC Kalev/Cramo 83:101 (22:29, 20:20, 21:34, 20:18) w swoim ostatnim meczu pierwszej fazy Pucharu Europy FIBA. Z czterema zwycięstwami i dwoma porażkami sopocianie okazali się najlepsi w grupie I. We własnej hali pokonali mistrza Estonii 93:58.
Na zakończenia zmagań w grupie I koszykarze Energi Trefla przegrali w Tallinnie z BC Kalev/Cramo 83:101. Wynik tego spotkania nie miał już znaczenia dla układu tabeli, bowiem sopocianie wcześniej zapewnili sobie pierwszą lokatę i awansowali do drugiej rundy.
ZOBACZ TAKŻE: Wygrana polskiego klubu na pożegnanie z europejskimi pucharami
W kolejnej fazie podopieczni trener Mikko Larkasa rywalizować będą w grupie K. Znalazły się w niej również triumfator grupy A UCAM Murcia oraz najlepsza ekipa grupy B Rostock Seawolves.
Trenerem niemieckiego zespołu jest Przemysław Frasunkiewicz, a występują w nim byli zawodnicy Trefla, rozgrywający Łukasz Kolenda (ze średnią 11,6 punktu na mecz jest czwartym strzelcem drużyny) oraz belgijski silny skrzydłowy Andy Van Vliet (10,2 pkt., piąty).
BC Kalev/Cramo Tallinn - Energa Trefl Sopot 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20).
Punkty:
Energa Trefl Sopot: Raymond Cowels 15, Szymon Zapała 15, Dylan-Addae Wusu 13, Paul Scruggs 12, Jakub Schenk 8, Mindaugas Kacinas 7, Mikołaj Witliński 7, Szymon Nowicki 4, Szymon Kiejzik 2.
Najwięcej punktów dla BC Kalev/Cramo Tallinn: Anrijs Miska 24, Hugo Toom 20 i Erik Makke 16.Przejdź na Polsatsport.pl