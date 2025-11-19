Awans mimo porażki. Trefl w kolejnej rundzie europejskiego pucharu

Na zakończenia zmagań w grupie I koszykarze Energi Trefla przegrali w Tallinnie z BC Kalev/Cramo 83:101. Wynik tego spotkania nie miał już znaczenia dla układu tabeli, bowiem sopocianie wcześniej zapewnili sobie pierwszą lokatę i awansowali do drugiej rundy.

W kolejnej fazie podopieczni trener Mikko Larkasa rywalizować będą w grupie K. Znalazły się w niej również triumfator grupy A UCAM Murcia oraz najlepsza ekipa grupy B Rostock Seawolves.

Trenerem niemieckiego zespołu jest Przemysław Frasunkiewicz, a występują w nim byli zawodnicy Trefla, rozgrywający Łukasz Kolenda (ze średnią 11,6 punktu na mecz jest czwartym strzelcem drużyny) oraz belgijski silny skrzydłowy Andy Van Vliet (10,2 pkt., piąty).

BC Kalev/Cramo Tallinn - Energa Trefl Sopot 101:83 (29:22, 20:20, 34:21, 18:20).

Punkty:

Energa Trefl Sopot: Raymond Cowels 15, Szymon Zapała 15, Dylan-Addae Wusu 13, Paul Scruggs 12, Jakub Schenk 8, Mindaugas Kacinas 7, Mikołaj Witliński 7, Szymon Nowicki 4, Szymon Kiejzik 2.

Najwięcej punktów dla BC Kalev/Cramo Tallinn: Anrijs Miska 24, Hugo Toom 20 i Erik Makke 16.

