Baraże MŚ 2026. Losowanie, zasady, transmisja. Wszystko, co powinieneś wiedzieć!

Za nami faza grupowa, jeśli chodzi o europejskie eliminacje MŚ 2026. Reprezentacja Polski ostatecznie zajęła drugie miejsce w grupie i o awans ma przyszłoroczny mundial powalczy w barażach.

Baraże MŚ 2026 - losowanie:

Losowanie baraży MŚ 2026 to kluczowa kwestia, jeśli chodzi o to, kto zagra na mundialu. W czwartek 20 listopada przekonamy się, z kim w barażach zagra reprezentacja Polski, a także jak wyglądają pozostałe pary barażowe.

Miejsce losowania baraży MŚ 2026 to szwajcarski Zurych. Godzina losowania to 13.00.

Baraże MŚ 2026 - zasady:

Jakie są zasady baraży MŚ 2026? Drużyny zostały podzielone na cztery koszyki. Polska trafiła do drugiego koszyka, choć do ostatniej chwili miała spore szanse na to, żeby znaleźć się w pierwszym koszyku.

Losowanie ustali cztery tzw. ścieżki barażowe; do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach ekipa z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu.

Na razie wiadomo więc na pewno, że Polska zagra w półfinale barażowym u siebie z jedną z drużyn 3. koszyka, czyli: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.

Natomiast w finałach każdej ścieżki gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Baraże MŚ 2026 - drabinka:

O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w barażach 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.

W czwartek przekonamy się więc, jak wygląda drabinka baraży MŚ 2026 i które drużyny utworzą tzw. ścieżki barażowe.

Baraże MŚ 2026 - tabela:

Czy w barażach MŚ 2026 będzie tabela? Nie, w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026 kluczowe są koszyki i losowanie, po których dowiemy się, jakie utworzyły się ścieżki barażowe. Końcowe tabele eliminacyjne ustaliły to, kto awansował na MŚ 2026 i kto zagra w barażach, natomiast w samych barażach nie będzie osobnej tabeli.

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Płn., Irlandia Płn.

Baraże MŚ 2026 - ile drużyn awansuje?

Ile drużyn awansuje z baraży MŚ 2026? Jeśli chodzi o zmagania w europejskich eliminacjach, awans na mundial wywalczą cztery reprezentacje - te, które wygrają najpierw swoje półfinały, a następnie finały.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Baraże MŚ 2026 - transmisja:

Gdzie obejrzeć czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026? To niezwykle ważne wydarzenie dla polskich kibiców transmitowane będzie od godziny 13.00 na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

BS, Polsat Sport