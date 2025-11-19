Barażowe puzzle już na swoich miejscach. Czy Polska znalazła się w 1. koszyku?

Gole w doliczonym czasie gry zabrały Polsce pierwszy koszyk

Po dobrej końcówce eliminacji w wykonaniu Polaków ożyły nadzieje na to, że znajdą się oni w pierwszym koszyku przed losowaniem baraży do Mistrzostw Świata 2026. Oznaczałoby to uniknięcie najgroźniejszych rywali na swojej ścieżce. Wszystko miało rozstrzygnąć się we wtorek 18 listopada wieczorem. Do zachowania miejsca w pierwszym koszyku musiały zostać spełnione dwa warunki. Duńczycy nie mogli przegrać ze Szkotami, a Austriacy z Bośniakami.

ZOBACZ TAKŻE: Na kogo najlepiej trafić w barażach? "W Warszawie jesteśmy w stanie pokonać każdego"



Choć Austriacy długo przegrywali u siebie, to ostatecznie zremisowali 1:1 z Bośnią i Hercegowiną. Większe emocje mieliśmy w Szkocji. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie z Duńczykami, jednak rywale doprowadzali do remisu. Wynik 2:2 utrzymywał się jeszcze w 93. minucie meczu. Niestety Szkoci zdążyli strzelić jeszcze dwa gole i wyrzucili Polaków z pierwszego koszyka barażowego, gwarantując sobie bezpośredni awans na mundial.

Polacy w drugim koszyku. Z kim nie zagrają?

Ostatecznie Polacy wylądowali w drugim koszyku. To oznacza, że będą faworytami w półfinale, jednak finałowe starcie mogą rozegrać na wyjeździe. Już teraz wiemy, że w ścieżce barażowej unikną konfrontacji z takimi rywalami jak:



• Walia

• Czechy

• Słowacja.

Na kogo możemy trafić w półfinale i finale baraży?

Emocje sięgają zenitu. W półfinale baraży rozgrywanym 26 marca 2026 roku Polacy mogą trafić na jedną z drużyn z trzeciego koszyka. Naszym pierwszym rywalem będzie ktoś z czwórki:



• Irlandia

• Albania

• Bośnia i Hercegowina

• Kosowo.



I już wiemy, że nie będzie łatwo. Jeżeli uda się pokonać tę przeszkodą, to w meczu decydującym o awansie możemy spotkać się z takimi drużynami jak:



• Włochy

• Dania

• Turcja

• Ukraina

• Szwecja

• Rumunia

• Macedonia Północna

• Irlandia Północna.



Spotkanie finałowe zaplanowano na 31 marca 2026 roku, a miejsce jego rozegrania znane będzie po starciu półfinałowym.

Kiedy losowanie?

Losowanie baraży o awans na mistrzostwa świata 2026 odbędzie się 20 listopada 2026 roku w siedzibie FIFA w Zurychu. Początek ceremonii o godzinie 13. Niedługo później poznamy ścieżkę Polaków w drodze po upragniony awans na mundial rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Polsat Sport