Barażowe puzzle już na swoich miejscach. Czy Polska znalazła się w 1. koszyku?

Coraz więcej barażowych puzzli znajduje się na swoich miejscach. Wiemy już, w którym koszyku przed losowaniem znaleźli się Polacy. Wiemy też, jakich rywali unikną na swojej ścieżce, a z którymi mogą zagrać o awans na Mistrzostwa Świata 2026 w piłce nożnej. Oto mały przewodnik przed losowaniem.

Robert Lewandowski w koszulce reprezentacji Polski macha do kibiców.
fot. PAP
Gole w doliczonym czasie gry zabrały Polsce pierwszy koszyk

Po dobrej końcówce eliminacji w wykonaniu Polaków ożyły nadzieje na to, że znajdą się oni w pierwszym koszyku przed losowaniem baraży do Mistrzostw Świata 2026. Oznaczałoby to uniknięcie najgroźniejszych rywali na swojej ścieżce. Wszystko miało rozstrzygnąć się we wtorek 18 listopada wieczorem. Do zachowania miejsca w pierwszym koszyku musiały zostać spełnione dwa warunki. Duńczycy nie mogli przegrać ze Szkotami, a Austriacy z Bośniakami.

 

Choć Austriacy długo przegrywali u siebie, to ostatecznie zremisowali 1:1 z Bośnią i Hercegowiną. Większe emocje mieliśmy w Szkocji. Gospodarze dwukrotnie wychodzili na prowadzenie z Duńczykami, jednak rywale doprowadzali do remisu. Wynik 2:2 utrzymywał się jeszcze w 93. minucie meczu. Niestety Szkoci zdążyli strzelić jeszcze dwa gole i wyrzucili Polaków z pierwszego koszyka barażowego, gwarantując sobie bezpośredni awans na mundial.

Polacy w drugim koszyku. Z kim nie zagrają?

Ostatecznie Polacy wylądowali w drugim koszyku. To oznacza, że będą faworytami w półfinale, jednak finałowe starcie mogą rozegrać na wyjeździe. Już teraz wiemy, że w ścieżce barażowej unikną konfrontacji z takimi rywalami jak:


• Walia
• Czechy
• Słowacja.

Na kogo możemy trafić w półfinale i finale baraży?

Emocje sięgają zenitu. W półfinale baraży rozgrywanym 26 marca 2026 roku Polacy mogą trafić na jedną z drużyn z trzeciego koszyka. Naszym pierwszym rywalem będzie ktoś z czwórki:


• Irlandia
• Albania
• Bośnia i Hercegowina
• Kosowo.


I już wiemy, że nie będzie łatwo. Jeżeli uda się pokonać tę przeszkodą, to w meczu decydującym o awansie możemy spotkać się z takimi drużynami jak:


• Włochy
• Dania
• Turcja
• Ukraina
• Szwecja
• Rumunia
• Macedonia Północna
• Irlandia Północna.


Spotkanie finałowe zaplanowano na 31 marca 2026 roku, a miejsce jego rozegrania znane będzie po starciu półfinałowym.

Kiedy losowanie?

Losowanie baraży o awans na mistrzostwa świata 2026 odbędzie się 20 listopada 2026 roku w siedzibie FIFA w Zurychu. Początek ceremonii o godzinie 13. Niedługo później poznamy ścieżkę Polaków w drodze po upragniony awans na mundial rozgrywany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

 

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

