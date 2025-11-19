Boniek wskazał rywali Polaków w barażach MŚ! "Tak to widzę"

Julian CieślakPiłka nożna

We wtorek jasne stało się, z którego koszyka w barażach o awans na mistrzostwa świata losowana będzie reprezentacja Polski. Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek. "Tak to widzę" - napisał honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Robert Lewandowski w koszulce reprezentacji Polski unosi rękę, obok niego inny zawodnik, w tle fragment tweeta Zbigniewa Bońka.
fot. PAP, x.com
Zbigniew Boniek zabrał głos ws. baraży MŚ

Za nami pierwsza faza eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026. Reprezentacja Polski w swojej grupie uplasowała się na drugim miejscu z dorobkiem 17 punktów, tracąc trzy do pierwszych Holendrów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy większość uczestników MŚ 2026. Kto zagra na mundialu?

 

Mimo że Biało-Czerwoni zmagania zakończyli w poniedziałek, dzień później - 18 listopada - ważyły się ich losy związane z udziałem w barażach. Przed rozpoczęciem poniedziałkowych meczów podopieczni Jana Urbana mieli bowiem szanse na pierwszy koszyk barażowy.

 

Nasze nadzieje rozwiali jednak Szkoci. Wyspiarze pokonali u siebie na Hampden Park 4:2 Duńczyków, awansując tym samym na mundial bezpośrednio. Skandynawowie natomiast spadli do baraży i losowani będą z pierwszego koszyka, spychając Polaków do drugiego.

 

Fakt ten oznacza, że potencjalna ścieżka naszej drużyny narodowej - przynajmniej na papierze - będzie utrudniona. W pierwszym spotkaniu, które rozegramy u siebie, trafimy na Irlandię, Albanię, Kosowo lub Bośnię i Hercegowinę. W decydującym starciu, gdzie gospodarz będzie losowany, naszym przeciwnikiem mogą być między innymi Włochy, Turcja, Ukraina czy Dania.

 

Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek. Były reprezentant kraju wskazał, kogo życzy sobie jako rywali polskich piłkarzy.

 

"Kosowo u siebie (nie będzie łatwo) i potem Ukraina. Obojętnie czy jako gospodarz, czy gość. Tak czy siak w Polsce. Tak to widzę" - napisał na portalu społecznościowym x.com honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

 

Zbigniew Boniek o potencjalnych rywalach Polaków w barażach MŚ 2026fot. x.com

 

Losowanie barażowych starć kwalifikacji mistrzostw świata odbędzie się w czwartek 20 listopada w Zurychu. Półfinały zaplanowano na 26 marca przyszłego roku. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy pięć dni później (31 marca).

Przejdź na Polsatsport.pl
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATAELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 2026EL MŚEL MŚ 2026MISTRZOSTW ŚWIATA 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKIREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJREPREZENTACJA POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNZBIGNIEW BONIEK
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ukraina - Islandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 