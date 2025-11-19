Boniek wskazał rywali Polaków w barażach MŚ! "Tak to widzę"

Za nami pierwsza faza eliminacji piłkarskich mistrzostw świata 2026. Reprezentacja Polski w swojej grupie uplasowała się na drugim miejscu z dorobkiem 17 punktów, tracąc trzy do pierwszych Holendrów.

Mimo że Biało-Czerwoni zmagania zakończyli w poniedziałek, dzień później - 18 listopada - ważyły się ich losy związane z udziałem w barażach. Przed rozpoczęciem poniedziałkowych meczów podopieczni Jana Urbana mieli bowiem szanse na pierwszy koszyk barażowy.

Nasze nadzieje rozwiali jednak Szkoci. Wyspiarze pokonali u siebie na Hampden Park 4:2 Duńczyków, awansując tym samym na mundial bezpośrednio. Skandynawowie natomiast spadli do baraży i losowani będą z pierwszego koszyka, spychając Polaków do drugiego.

Fakt ten oznacza, że potencjalna ścieżka naszej drużyny narodowej - przynajmniej na papierze - będzie utrudniona. W pierwszym spotkaniu, które rozegramy u siebie, trafimy na Irlandię, Albanię, Kosowo lub Bośnię i Hercegowinę. W decydującym starciu, gdzie gospodarz będzie losowany, naszym przeciwnikiem mogą być między innymi Włochy, Turcja, Ukraina czy Dania.

Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek. Były reprezentant kraju wskazał, kogo życzy sobie jako rywali polskich piłkarzy.

"Kosowo u siebie (nie będzie łatwo) i potem Ukraina. Obojętnie czy jako gospodarz, czy gość. Tak czy siak w Polsce. Tak to widzę" - napisał na portalu społecznościowym x.com honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

fot. x.com

Losowanie barażowych starć kwalifikacji mistrzostw świata odbędzie się w czwartek 20 listopada w Zurychu. Półfinały zaplanowano na 26 marca przyszłego roku. Ostateczne rozstrzygnięcia poznamy pięć dni później (31 marca).