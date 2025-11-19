Były gwiazdor PlusLigi ma nowy klub. Na powitaniu zabrakło... kolegów z drużyny

Kovacević trafił do "Czarno-Białych" z Gas Sales Bluenergy Piacenza, w której spędził zaledwie jeden sezon. Choć transfer Serba do ligi greckiej był ogromnym wydarzeniem, na jego powitaniu w Salonikach zabrakło... kolegów z drużyny.

Jak podaje "Gazzetta", klub sfinalizował umowę we wtorek (18 listopada), który był... dniem wolnym dla zespołu. Doświadczony siatkarz został powitany przez jednego z działaczy Achilleasa Tzikasa, drugiego trenera Valantisa Mamaisa oraz dwóch kapitanów, Giannisa Takouridisa i Menelaosa Kokkinakisa.

Jeżeli PAOK zdoła dopełnić wszelkich formalności, związanych z certyfikatem Kovacevicia, powinien on zadebiutować w ekipie "Czarno-Białych" już w najbliższą sobotę (22 listopada), w ligowym starciu z Kalamatą.

Pochodzący z Kraljeva siatkarz w przeszłości był między innymi graczem ACH Volley Ljubljana, Casy Modena (2012-2015), Calzedonii Werona (2015-2017), Itasu Trentino (2017-2020) i Beijing BAIC Moto (2020/2021). Z Modeną zdobył Puchar Włoch (2015) i srebrny medal SuperLegi (2014/2015), z Weroną wygrał Puchar Challenge (2016), a z Trentino - Klubowe Mistrzostwo Świata (2018) i Puchar CEV (2019).

W latach 2021-2023 Kovacević grał w PlusLidze, w zespole Aluronu CMC Warty Zawiercie. W sezonie 2021/2022 wywalczył z "Jurajskimi Rycerzami" brązowy medal mistrzostw Polski, w kolejnym, który zawiercianie zakończyli na czwartym miejscu, był najlepiej punktującym zawodnikiem rozgrywek. Z PlusLigi odszedł do Rosji, gdzie przez rok występował w Uralu Ufa.

Z reprezentacją Serbii dwukrotnie zdobył mistrzostwo Europy (2011, 2019), a także wygrał Ligę Narodów (2016). W 2019 roku wybrano go najlepszym zawodnikiem ME.