Ciężko ranny siatkarz odzyska sprawność? Ma ogromne wsparcie środowiska

27-letni Kerber trafił do szpitala po wypadku samochodowym, do którego doszło 19 października w Brazylii. Jak podaje "Universo Online", auto, którym jechało pięciu zawodników półamatorskiej drużyny Avotol Toledo, z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechało z autostrady Avelino Piacentini i uderzyło w rosnące przy trasie drzewo. W wyniku wypadku jeden z siatkarzy zginął na miejscu, a reszta odniosła poważne obrażenia.

W najcięższym stanie do szpitala przewieziono właśnie Williama Kerbera, który przez 20 dni walczył o życie na oddziale intensywnej terapii. Lekarzom udało się go uratować, ale - jak podała rodzina - stan siatkarza nadal jest bardzo zły. 27-latek ma połamane żebra i problemy z płucami, a uszkodzenia kręgosłupa sprawiły, że doznał on tetraplegii, czyli porażenia czterokończynowego.

Dla samego sportowca oraz jego rodziny pojawił się jednak cień nadziei. Lekarze przekazali, że Kerber może odzyskać sprawność, ale by było to możliwe, konieczna jest natychmiastowa operacja, której koszty sięgają pół miliona reali (ponad 340 tysięcy złotych). Bliskich zawodnika nie stać na wyłożenie takiej kwoty, dlatego próbują walczyć o jego zdrowie za pomocą platformy crowdfundingowej. Rodzina założyła internetową zrzutkę na leczenie, a w pomoc Kerberowi natychmiastowo włączyło się środowisko siatkarskie w Brazylii.

Kampanię nagłośniły nie tylko kluby, w których występował atakujący (Suzano Volei, Anapolis Volei), ale i wielu boiskowych rywali Kerbera! Dzięki takiemu wsparciu w ciągu zaledwie czterech dni udało się zebrać już ponad 1/5 kwoty, potrzebnej na operację i leczenie zawodnika. Środowisko siatkarskie w Brazylii wierzy, że zrzutkę uda się zamknąć do końca listopada, gdyż w tym przypadku czas odgrywa kluczową rolę.

27-letni William Kerber to były zawodnik między innymi AAVJ/Joinville, Sesi-SP, Anapolis Volei i Suzano Volei, z którym - po reaktywacji klubu w 2021 roku - wywalczył dwa awanse (z Superligi C do elity). W ostatnim sezonie Brazylijczyk występował w półamatorskim Avotol Toledo, a grę łączył ze studiami na kierunku Wychowanie Fizyczne oraz pracą trenera młodzieży w swoim rodzinnym mieście.