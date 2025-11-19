FIBA Europe Cup: Anwil Włocławek - BC Trepca na żywo. Relacja live i wynik online

W ostatniej serii gier Anwil przegrał w starciu z greckim PAOK-iem 96:104. Porażka ta sprawiła, że ewentualny awans do dalszej fazy nie zależy już tylko od koszykarzy z Włocławka. Przegrali oni trzy z pięciu spotkań i do uplasowania się na drugiej lokacie potrzebują swojego zwycięstwa i triumfu PAOK-u. Wszystko przez to, że w przypadku takiej samej liczby punktów decydują bezpośrednie konfrontacje ekip z równą liczbą "oczek". W tych wypadają lepiej od niemieckiego Braunschweig.





BC Trepca nie ma już natomiast żadnych szans na dalszą grę w ramach Pucharu Europy FIBA. Drużyna z Kosowa przegrała wszystkie pięć spotkań w grupie i, co oczywiste, w tabeli plasuje się na ostatnim miejscu.





W 3. kolejce FIBA Europe Cup Anwil wygrał z Trepcą 97:87.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu Anwil Włocławek - BC Trepca na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

ST, Polsat Sport