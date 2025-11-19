FIBA Europe Cup: BC Kalev/Cramo - Energa Trefl Sopot na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykarze z Sopotu prezentują w tej kampanii Pucharu Europy FIBA dobrą dyspozycję, przez co Trefl przed ostatnią serią gier jest w swojej grupie liderem. Jedyna porażka podopiecznych Mikko Larkasa miała miejsce w 4. kolejce, kiedy przegrali na wyjeździe z Neftchi IK 87:92. W ostatnim spotkaniu ekipa z Sopotu pewnie pokonała przed własną publicznością Absheron Lions 98:78.





Gospodarze z Estonii radzą sobie zdecydowanie gorzej od polskiej drużyny. Ich dotychczasowy bilans wynosi 2-3 i plasuje ich przed decydującym starciem na trzecim miejscu w tabeli. W ostatniej kolejce ekipa z Tallinna przełamała serię trzech porażek z rzędu i pokonała u siebie Neftchi IK 88:82.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu BC Kalev/Cramo - Energa Trefl Sopot na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

ST, Polsat Sport