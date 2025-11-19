FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - PGE Start Lublin na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykarze Startu w ostatniej kolejce pokonali po zaciętym meczu Rilski Sportist 76:73. Ten triumf przerwał złą passę lublinian w Pucharze Europy FIBA. Wcześniej ekipa z Lublina przegrała trzy mecze z rzędu, przez co w tabeli zajmuje dopiero przedostatnie miejsce i ewentualny awans do dalszej fazy wydaje się mało realny.





Drużyna z Murcji znajduje się w zgoła odmiennej sytuacji, Hiszpanie są bowiem liderem tabeli i w meczu ze Startem będą chcieli przypieczętować zwycięstwo w grupie. Murcia przegrała zaledwie jeden mecz - w 2. kolejce uległa KK Bosna 72:87.





W 3. kolejce Pucharu Europy FIBA Start Lublin przegrał z Murcją 75:102.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu UCAM Murcia - PGE Start Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 20:30.

ST, Polsat Sport