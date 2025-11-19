Klub PlusLigi zwolnił trenera! Rozstanie po słabym początku sezonu

Guillermo Falasca objął drużynę z Częstochowy w maju tego roku. Przed laty był siatkarzem reprezentacji Hiszpanii. W swej karierze szkoleniowej prowadził francuskie Narbonne Volley, z którym wygrał Puchar Challenge 2022. Przez ostatnie dwa sezony pracował we włoskim klubie Top Volley Cisterna.

Siatkarze Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na początku sezonu spisywali się poniżej oczekiwań. Przegrali pięć spotkań (0:3 z Bogdanką LUK Lublin, 2:3 z Barkom-Każany Lwów, 0:3 z Aluron CMC Wartą Zawiercie, 0:3 z Indykpolem AZS Olsztyn, 1:3 z InPost ChKS Chełm), wygrali tylko raz (3:2 ze Ślepskiem Malow Suwałki); w sześciu meczach wywalczyli zaledwie trzy punkty.

W dniu 19 listopada 2025 roku Guillermo Falasca przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca klubu spod Jasnej Góry. W najbliższym meczu PlusLigi drużynę poprowadzi dotychczasowy drugi trener - Roberto Cocconi.

"Władze Klubu dziękują trenerowi Falasce za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz wkład włożony w rozwój zespołu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Zarówno dzisiejszy trening, jak i najbliższy mecz PlusLigi z PGE GiEK Skrą Bełchatów poprowadzi dotychczasowy drugi trener, Roberto Cocconi, który został tymczasowo wyznaczony do pełnienia obowiązków pierwszego szkoleniowca" – poinformował klub w komunikacie.