Legenda tenisa doceniona! Poznaliśmy kolejnego członka Galerii Sław

- Zawsze ceniłem historię tenisa i przykład, jaki dali mi ci, którzy byli przede mną. To, że zostałem w ten sposób doceniony przez ten sport jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem - powiedział Federer po otrzymaniu wiadomości o nominacji.

Uroczystość wprowadzenia Szwajcara do Galerii Sław będzie miała miejsce w sierpniu przyszłego roku.

Był jedynym kandydatem, który uzyskał wystarczające poparcie w kategorii zawodników dla edycji 2026 Galerii Sław. Organizacja nie ujawnia wyników głosowania.

44-letni dziś Federer odniósł 20 zwycięstw w turniejach Wielkiego Szlema.

W Wimbledonie triumfował w latach 2003-2007, 2009, 2012 i 2017, w Australian Open w latach 2004, 2006, 2007, 2010, 2017 i 2018, w US Open w 2004-2008 oraz w 2009 na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

- Nie przewidywałem, że będę miał na koncie aż tyle tytułów wielkoszlemowych. Szczerze mówiąc, miałem nadzieję na jeden na samym początku mojej kariery. Gram w tenisa, bo go kocham - powiedział rekordzista w wywiadzie dla agencji Associated Press.

Federer wygrał 103 turnieje i 1251 meczów w grze pojedynczej.

Jego liczbę triumfów w Wielkim Szlemie pobili Hiszpan Rafael Nadal, który osiągnął ich 22, zanim w zeszłym roku przeszedł na emeryturę w wieku 38 lat oraz Serb Novak Djokovic, który ma ich 24 i nadal jest aktywny, mając 38 lat.

Federer razem ze swoim rodakiem Stanem Wawrinką wywalczył złoty medal igrzysk olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Cztery lata później w Londynie triumfował w grze pojedynczej.

W Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej na dziesięciu najlepszych sportowców Starego Kontynentu organizowanej od 1958 roku wśród europejskich agencji prasowych, pięć razy przypadło mu pierwsze miejsce; w 2004, 2005 (wspólnie z rosyjską tyczkarką Jeleną Isinbajewą), 2006, 2007 oraz 2009 roku.

PAP