Liga Mistrzów: Aalborg Handbold – Industria Kielce. Relacja live i wynik na żywo

Obie drużyny mierzyły się ze sobą niedawno, bowiem 13 listopada. Spotkanie rozgrywane w hali w Kielcach zakończyło się remisem 32:32. Zawodnicy Industrii byli sekundy od sprawienia niespodzianki i pokonania faworyzowanego rywala. Niestety Duńczycy zdołali zdobyć wyrównującą bramkę – równo z syreną kończącą spotkanie.





W zestawieniu tych dwóch ekip w tegorocznej kampanii Ligi Mistrzów zdecydowanie gorzej wypada drużyna z Kielc. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa przegrali cztery z siedmiu spotkań i zajmują dopiero szóstą lokatę w grupowej tabeli. Jedyne zwycięstwa kielczanie odnieśli w starciach z Dinamo Bukareszt i Kolstad Handball.





Zdecydowanie lepiej radzi sobie Aalborg. Klub z Danii przegrał dotychczas tylko raz, z niepokonanym Fuechse Berlin. Rywal Industrii dzięki tym dobrym rezultatom w tabeli plasuje się na pozycji wicelidera.





Relacja live i wynik na żywo meczu Aalborg Handbold – Industria Kielce od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport