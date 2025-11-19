ME w curlingu. Terminarz meczów reprezentacji Polski

22 listopada w fińskim Lohji rozpoczynają się mistrzostwa Europy w curlingu. Zmagania potrwają do 29 listopada, a polska reprezentacja po raz drugi w historii tego czempionatu wystąpi w dywizji A. Kiedy mecze Polaków? Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

ME w curlingu odbędą się w dniach 22-29 listopada

Polska reprezentacja po siedmiu latach wraca do najlepszej dywizji na mistrzostwach Europy. Ostatni raz Biało-Czerwoni byli w tym elitarnym gronie podczas turnieju w 2018, wśród najlepszych zajęliśmy ostatnie, dziesiąte, miejsce.

Był to jednak najlepszy wynik naszej reprezentacji w historii startów na ME. Teraz jest więc szansa na poprawę tego rezultatu i zapisanie się w historii.

Warto wspomnieć, że niedawno Polacy dobrze zaprezentowali się w turnieju prekwalifikacyjnym do ZIO i w grudniu, w Kanadzie, powalczą o awans na igrzyska.

Terminarz meczów Polski na ME w curlingu

Sobota, 22 listopada

 

13:25 - Polska - Dania (transmisja: Polsat Sport 2 oraz na platformie Polsat Box Go)

ST, Polsat Sport
