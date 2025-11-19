Na kogo najlepiej trafić w barażach? "W Warszawie jesteśmy w stanie pokonać każdego"
Już w najbliższy czwartek 20 listopada reprezentacja Polski pozna dwuetapową drogę do mistrzostw świata. Losowanie baraży wyłoni rywala dla Biało-Czerwonych w półfinale oraz ewentualnym finale. Kto byłby wymarzonym przeciwnikiem? Nad tym zastanawiali się eksperci w "Polsat Futbol Cast".
Wiadomo już, że Polacy w półfinale zmierzą się z kimś z trzeciego koszyka. Są w nim reprezentacje Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa oraz Irlandii.
- Albania, Kosowo, Bośnia i Hercegowina to są drużyny z tego samego regionu Europy, więc prezentujące podobny styl. (…) Chciałbym, żebyśmy w półfinale trafili na Bośniaków. Irlandia jest trudna do złamania, bo grają na czwórkę środkowych obrońców - bez typowo bocznych. Starają się zamykać boki. Mają świetne stałe fragmenty - przyznał Bożydar Iwanow w "Polsat Futbol Cast".
Przypomnijmy, że Polacy jako drużyna z drugiego koszyka zagra półfinał baraży na własnym boisku. Inaczej może być w finale, w którym możemy zmierzyć się na wyjeździe z takimi zespołami jak Włochy, Dania, Turcja i Ukraina. O gospodarzu tej rywalizacji zadecyduje losowanie. Wyjątkiem z tego grona jest Ukraina, która z wiadomych powodów swoje mecze rozgrywa poza granicami własnego kraju i rywalizuje w Polsce.
- Jest mi obojętne na kogo trafimy, bo w Warszawie na PGE Narodowym jesteśmy w stanie pokonać każdego. Martwię się o drugi mecz, bo słabiej wyglądamy w meczach wyjazdowych. Nie chciałbym grać np. w Turcji - rzekł Tomasz Hajto.
Fragment dyskusji w załączonym materiale wideo.