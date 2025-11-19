Nieudany rewanż Industrii! Kolejna porażka w Lidze Mistrzów

Tydzień temu kielczanie zremisowali we własnej hali z podopiecznymi trenera Simona Dahla (32:32), tracąc zwycięstwo w ostatniej sekundzie. W zespole gospodarzy w porównaniu do tego meczu doszło do jednej zmiany, zamiast Norwega Vetle Ronningena w składzie pojawił się obrotowy Rene Antonsen. W polskiej drużynie po wyleczeniu kontuzji wrócili Piotr Jędraszczyk i Piotr Jarosiewicz, zabrakło Arkadiusza Moryty i Benoita Kounkouda. Francuski prawoskrzydłowy doznał urazu kolana, musi poddać się zabiegowi i będzie pauzował przez około trzy miesiące. Goście zagrali w tej sytuacji bez nominalnego prawoskrzydłowego.

Gospodarze rozpoczęli od mocnego uderzenia. Mistrzowie Danii po dwóch bramkach Lukasa Nilssona i jednej Kristiana Bjornsena prowadzili 3:0. Później nastąpił kilkuminutowy popis obydwu bramkarzy (Niklas Landin i Klemen Ferlin). Słoweński zawodnik Industrii odbił trzy piłki z rzędu, a jego koledzy z pola dosyć szybko odrobili straty. Dwa razy trafił były gracz Aalborga Aleks Vlah, a do remisu 3:3 doprowadził Szymon Sićko.

Co prawda duńska drużyna znowu odskoczyła (7:4 – 14. min, Marinus Munk), ale sześć minut później po rzucie Alexa Dujshebaeva Industria przegrywała tylko 7:9. Ale od tego momentu aż do przerwy na parkiecie rządzili gospodarze. Kielczanie nie mogli zatrzymać Madsa Hoxera i Thomas Arnoldsena, poziom w bramce Aalborga cały czas trzymał Landin. Ferlin po dobrym początku później spisywał się słabiej i został zastąpiony przez Adama Morawskiego. Po 30 minutach dwukrotni finaliści Ligi Mistrzów prowadzili 16:10. W polskim zespole jaśniejszym punktem był starszy syn Tałanta Dujszebajewa, Aleks (trzy bramki do przerwy).

Druga część spotkania rozpoczęła się od dwóch bramek Nilssona. Gospodarze mieli już osiem trafień przewagi (18:10) i całkowicie panowali nad wydarzeniami na parkiecie. Zespół z Aalborga zagrał dużo lepiej w defensywie, niż w Kielcach. Polska drużyna miała ogromne kłopoty w ataku pozycyjnym. W 41. min po skutecznym rzucie Antonsena zespół trenera Dahla wygrywał już 23:14. Co prawda kontuzji i to wyglądającej na bardzo poważną doznał Arnoldsen, ale nie wybiło to gospodarzy z rytmu.

W ostatnim kwadransie duńska ekipa mocno spuściła z tonu, ale jej zwycięstwo nie było w żadnym momencie zagrożone. Dobra gra i siedem bramek Alexa Dujshebaeva to było za mało na dobrze dysponowanych rywali. Aalborg odniósł szóste zwycięstwo w tym sezonie Ligi Mistrzów i z 13 punktami jest wiceliderem grupy A. Polska drużyna z pięcioma "oczkami" zajmuje szóstą lokatę.

Aalborg Handbold – Industria Kielce 34:27 (16:10)

Aalborg Hanbold: Niklas Landin, Fabian Norsten - Thomas Arnoldsen 6, Lukas Nilsson 5, Mads Hoxer 5, Juri Knorr 5, Buster Jull 4, Kristian Bjornsen 3, Sander Sagosen 2, Felix Moller 1, Rene Antonsen 1, Marinus Munk 1, Patrick Anderson 1, Alec Smit, Simon Hald, Alexandre Blonz.

Industria Kielce: Klemen Ferlin, Adam Morawski - Alex Dujshebaev 7, Szymon Sićko 6, Aleks Vlah 4, Theo Monar 3, Arciom Karalek 3, Daniel Dujshebaev 2, Piotr Jarosiewicz 2, Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak, Jorge Maqueda, Marcel Latosiński, Łukasz Rogulski, Dylan Nahi.

Karne minuty: Aalborg - 8, Industria - 6. Sędziowali: Adam Biro i Oliver Kiss (Węgry).

PAP