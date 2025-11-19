Oficjalnie! Norwescy skandaliści wracają do rywalizacji

Zimowe

Trzymiesięczne zawieszenia Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga dobiegły końca. Obaj skoczkowie znaleźli się w składzie reprezentacji Norwegii na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Lillehammer.

Dwóch norweskich skoczków narciarskich w kaskach i strojach sportowych.
fot, Cyfrasport, Polsat Sport
Forfang i Lindvik w kadrze Norwegii na PŚ w Lillehammer

Dwójka Norwegów to bohaterowie "afery" kombinezonowej z początku marca tego roku. Podczas MŚ w Trondheim okazało się, że Norwegowie jako reprezentacja manipulowali przy strojach, a przyłapani na oszustwie zostali właśnie Forfang i Lindvik, któremu odebrano wywalczony w zawodach na dużej skoczni srebrny medal.

ZOBACZ TAKŻE: Walka o mundial wciąż trwa. Kto zagra w barażach interkontynentalnych?


Skoczkowie ze względu na zawieszenie nie pojawili się na skoczni podczas końcowych zmagań zeszłego sezonu Pucharu Świata. Przymusowa przerwa od skakania wydłużyła się, kiedy w sierpniu norwescy zawodnicy zawarli ugodę z FIS-em i zostali zawieszeni do końca sezonu Letniego Grand Prix. Pauza dobiegła końca i zarówno Forfang, jak i Lindvik zaprezentują się kibicom na Lysgardsbakken podczas inauguracyjnego weekendu Pucharu Świata.

 

Trener norweskiej kadry - Rune Velta - oprócz wspomnianej dwójki powołał na zawody Halvora Egnera Graneruda i Kristoffera Eriksena Sundala. Szkoleniowiec Norwegów ma jeszcze jedno wolne miejsce na weekendowe zmagania w Lillehammer, kto je zajmie - przekonamy się po ostatnich treningach przed zawodami.

Plan weekendu Pucharu Świata mężczyzn w Lillehammer (21–23 listopada):

Piątek, 21.11.2025


13:30 – Oficjalny trening
16:00 – Konkurs drużyn mieszanych

 

Sobota, 22.11.2025


14:30 – Kwalifikacje
16:00 – Konkurs indywidualny

 

Niedziela, 23.11.2025


14:30 – Kwalifikacje
16:00 – Konkurs indywidualny

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
FISFORFANGKOMBINEZONYLILLEHAMMERLINDVIKNORWEGIAPUCHAR ŚWIATASKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sparta Praga - EV Zug. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 