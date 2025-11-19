Oficjalnie! Norwescy skandaliści wracają do rywalizacji

Dwójka Norwegów to bohaterowie "afery" kombinezonowej z początku marca tego roku. Podczas MŚ w Trondheim okazało się, że Norwegowie jako reprezentacja manipulowali przy strojach, a przyłapani na oszustwie zostali właśnie Forfang i Lindvik, któremu odebrano wywalczony w zawodach na dużej skoczni srebrny medal.





ZOBACZ TAKŻE: Walka o mundial wciąż trwa. Kto zagra w barażach interkontynentalnych?



Skoczkowie ze względu na zawieszenie nie pojawili się na skoczni podczas końcowych zmagań zeszłego sezonu Pucharu Świata. Przymusowa przerwa od skakania wydłużyła się, kiedy w sierpniu norwescy zawodnicy zawarli ugodę z FIS-em i zostali zawieszeni do końca sezonu Letniego Grand Prix. Pauza dobiegła końca i zarówno Forfang, jak i Lindvik zaprezentują się kibicom na Lysgardsbakken podczas inauguracyjnego weekendu Pucharu Świata.

Trener norweskiej kadry - Rune Velta - oprócz wspomnianej dwójki powołał na zawody Halvora Egnera Graneruda i Kristoffera Eriksena Sundala. Szkoleniowiec Norwegów ma jeszcze jedno wolne miejsce na weekendowe zmagania w Lillehammer, kto je zajmie - przekonamy się po ostatnich treningach przed zawodami.

Plan weekendu Pucharu Świata mężczyzn w Lillehammer (21–23 listopada):

Piątek, 21.11.2025



13:30 – Oficjalny trening

16:00 – Konkurs drużyn mieszanych

Sobota, 22.11.2025



14:30 – Kwalifikacje

16:00 – Konkurs indywidualny

Niedziela, 23.11.2025



14:30 – Kwalifikacje

16:00 – Konkurs indywidualny

ST, Polsat Sport