Oficjalnie! Norwescy skandaliści wracają do rywalizacji
Trzymiesięczne zawieszenia Mariusa Lindvika i Johanna Andre Forfanga dobiegły końca. Obaj skoczkowie znaleźli się w składzie reprezentacji Norwegii na inauguracyjne zawody Pucharu Świata w Lillehammer.
Dwójka Norwegów to bohaterowie "afery" kombinezonowej z początku marca tego roku. Podczas MŚ w Trondheim okazało się, że Norwegowie jako reprezentacja manipulowali przy strojach, a przyłapani na oszustwie zostali właśnie Forfang i Lindvik, któremu odebrano wywalczony w zawodach na dużej skoczni srebrny medal.
ZOBACZ TAKŻE: Walka o mundial wciąż trwa. Kto zagra w barażach interkontynentalnych?
Skoczkowie ze względu na zawieszenie nie pojawili się na skoczni podczas końcowych zmagań zeszłego sezonu Pucharu Świata. Przymusowa przerwa od skakania wydłużyła się, kiedy w sierpniu norwescy zawodnicy zawarli ugodę z FIS-em i zostali zawieszeni do końca sezonu Letniego Grand Prix. Pauza dobiegła końca i zarówno Forfang, jak i Lindvik zaprezentują się kibicom na Lysgardsbakken podczas inauguracyjnego weekendu Pucharu Świata.
Trener norweskiej kadry - Rune Velta - oprócz wspomnianej dwójki powołał na zawody Halvora Egnera Graneruda i Kristoffera Eriksena Sundala. Szkoleniowiec Norwegów ma jeszcze jedno wolne miejsce na weekendowe zmagania w Lillehammer, kto je zajmie - przekonamy się po ostatnich treningach przed zawodami.
Plan weekendu Pucharu Świata mężczyzn w Lillehammer (21–23 listopada):
Piątek, 21.11.2025
13:30 – Oficjalny trening
16:00 – Konkurs drużyn mieszanych
Sobota, 22.11.2025
14:30 – Kwalifikacje
16:00 – Konkurs indywidualny
Niedziela, 23.11.2025
Przejdź na Polsatsport.pl
14:30 – Kwalifikacje
16:00 – Konkurs indywidualny