Ojciec zagrał z synem! Imponujący powrót legendarnego tenisisty

Lleyton Hewitt ostatni oficjalny mecz rozegrał podczas deblowego Australian Open 2020. Z karierą singlową pożegnał się natomiast cztery lata wcześniej, również w Melbourne.

Przez kilkanaście lat występów Australijczyk odniósł wiele sukcesów, na czele dwoma wielkoszlemowymi tytułami w w grze pojedynczej (US Open 2001, Wimbledon 2002) i jednym w deblu (US Open 2000). Był również liderem rankingu ATP w singlu.

W 2008 roku na świat przyszedł syn Hewitta - Cruz, a teraz - 17 lat później - 44-latek zagrał z nim po jednej stronie siatki w oficjalnych zawodach. Rodzinny duet wystartował z dziką kartą w turnieju ATP Challenger Tour w Sydney.

W pierwszej rundzie Hewittowie zmierzyli się z Haydenem Jonesem i Pavle Marinkovem. Lleyton i Cruz od samego startu zdominowali rywalizację. W pierwszym secie triumfowali do jednego, a w drugiej partii nie stracili nawet gema.

Ojciec z synem są tym samym w ćwierćfinale imprezy. O awans do najlepszej czwórki powalczą z Callumem Puttergillem i Danem Sweenym.

Cruz Hewitt/Lleyton Hewitt - Hayden Jones/Pavle Marinkov 6:1, 6:0