PlusLiga: JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Jastrzębianie przystąpią do spotkania podbudowani wyjazdowym zwycięstwem nad wicemistrzem kraju Aluronem CMC Wartą Zawiercie (3:2). Teraz czeka ich starcie z obrońcami tytułu, którzy ostatnio nie mają najlepszej passy.

Zespół trenera Stephane'a Antigi zaczał sezon od trzech wygranych, ale potem w ciągu ośmiu dni przegrał trzy spotkania - w ostatnim z nich prowadził u siebie z Asseco Resovią Rzeszów 2:0, jednak ostatecznie uległ rzeszowianom 2:3.

Konfrontacja drużyn, które w poprzednim sezonie mierzyły się ze sobą na etapie półfinałów PlusLigi, zapowiada się niezwykle interesująco. Czy jastrzębianie pójdą za ciosem i po pokonaniu wicemistrza zwyciężą także w meczu z mistrzem? Czy to ekipa Wilfredo Leona przerwie serię przegranych i wróci na zwycięską ścieżkę?

Relacja live i wynik na żywo meczu JSW Jastrzębski Węgiel - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

GW, Polsat Sport