Niepokonany Polak sporo ryzykuje! "Nie mogłem dłużej czekać"

29-letni Szymon Herrmann (5-0) w ostatnich kilkunastu miesiącach konsekwentnie buduje pozycję jednego z najlepszych zawodników kategorii średniej w Polsce. W maju tego roku Herrmann wygrał pojedynek eliminacyjny do mistrzowskiego pasa w kategorii do 84 kg podczas gali Babilon MMA 52 w Nowym Targu, pewnie pokonując reprezentanta Czerwonego Smoka – Mariusza Krzeszowskiego. Zwycięstwo zagwarantowało status obowiązkowego pretendenta.

Do walki o pas z panującym na tronie Babilonu Adrianem Błeszyńskim wciąż jednak nie doszło. Federacja Babilon MMA jak dotąd cierpliwie znosi kaprysy „Aresa”, który jest prawdziwą gwiazdą Zagłębia, ale wkrótce Błeszyński zostanie zmuszony do obowiązkowej obrony z Herrmannem lub będzie musiał oddać tytuł.

Herrmann: „Nie mogłem dłużej czekać – chcę walczyć. Ozolins jest większym wyzwaniem niż Ares”



Zapytany dlaczego jako pretendent zgodził się na dodatkowy pojedynek, Herrmann odpowiada bez wahania:

– Zgodziłem się na walkę, bo chcę walczyć. Nie mogłem sobie pozwolić, żeby w tym roku wyjść do klatki tylko raz. Ryzyko jest częścią tego sportu i jeśli chcę być w czołówce tej kategorii, nie mogę obawiać się żadnego rywala. Traktuję Ozolinsa jako większe wyzwanie niż Aresa — i właśnie dlatego wziąłem tę walkę.

Pojawiają się także pytania o zainteresowanie ze strony największych organizacji, które przyglądają się niepokonanemu Szymonowi Herrmannowi:

– Podchodzę do tego na chłodno. Dopóki nie ma konkretnych rozmów, nie ma co się podniecać. Fajnie, że moje nazwisko coraz częściej pojawia się w tych dyskusjach — oby tylko pisali je poprawnie – dodaje z uśmiechem Herrmann.

„Robię swoje. Walczę, wygrywam i idę po to, co mi się należy”

Największym wątkiem wokół Herrmanna pozostaje jednak sprawa mistrzowskiego starcia z Adrianem Błeszyńskim. Zawodnik Ankosu zdaje się nie wierzyć w chęci „Aresa”, który ostatnie walki toczy poza federacją Babilon i póki co nie broni pasa.

– Ryzyko jest wpisane w ten sport, a ja nie mam z nim problemu — wręcz go potrzebuję, żeby się rozwijać. Uważam, że niezależnie od wyniku pozostanę na szczycie listy pretendentów. Jeśli chodzi o Aresa, to oczekiwałem, że skupi się na obowiązkach mistrza, bo na tym wszyscy zyskujemy — zarówno zawodnicy, jak i federacja — a nie walkach w kickboxingu czy tańcu na Instagramie. Zależało mi na walce o pas, bo chciałem sięgnąć po tytuł i większe pieniądze, ale jego brak aktywności odebrał mi tę możliwość. Ja jednak robię swoje. Walczę, wygrywam i idę po to, co mi się należy.

Już w piątek w Radomiu Herrmann będzie mieć okazję po raz kolejny udowodnić, że to on jest realnym numerem 1 dywizji średniej Babilon MMA.

Karta walk Babilon MMA 55:

WALKI ZAWODOWE:

12) MMA / 93 kg / 5 x 5 min - Marcin "Bane" Łazarz (17-10) vs Szymon Kołecki (12-2)

11) MMA / 93 kg / 3 x 5 min - Krzysztof Głowacki (1-1) vs Jordan "The Sandman" Nandor (1-1)

10) MMA / 84 kg / 3 x 5 min - Szymon Herrmann (5-0) vs Arturs Ozolins (8-5)

9) MMA / 66 kg / 3 x 5 min - Szymon Rakowicz (7-3) vs Adrian "Pitbull" Wieliczko (6-2)

8) MMA / 77 kg / 3 x 5 min - Mateusz Wieczorek (2-0) vs Dawid Pietluch (2-0)

7) MMA / 66 kg / 3 x 5 min - Ero Rushanyan (2-0) vs Sergiej Kołotiuk (4-1)

6) MMA / 84 kg / 3 x 5 min - Kamil Mękal (3-3) vs Konstanty "Kostek" Ruśniak (1-0)

5) MMA / 70 kg / 3 x 5 min - Hubert Iracki (1-0) vs Bartłomiej "Bucketboy" Skowyra (4-3)

4) K1 87 kg / 3 x 3 min - Mateusz Głuch (8-12) vs Krzysztof Sowa (2-2)

WALKI SEMI-PRO:

3) MMA/ 66 kg / 3 x 3 min - Alan Wiąk vs Bartosz Nowicki

2) MMA / 70 kg / 3 x 3 min - Stanisław Telejko vs Jakub Cichowicz

1) MMA / 77 kg / 3 x 3 min - Bartosz Wieczorek vs Krzysztof Śmigacz

Informacja prasowa