Polak w finale Pucharu Świata! Powalczy o tytuł
Michał Jarliński pokonał reprezentanta gospodarzy Sumita i awansował do finału kat. 75 kg Pucharu Świata w boksie, który odbywa się w Delhi.
Michał Jarliński
W decydującym pojedynku Polak zmierzy się z Uzbekiem Jawochirem Abdurachimowem.
Oprócz Jarlińskiego występ w finale zapewniła sobie dzień wcześniej mistrzyni świata Agata Kaczmarska (80 kg), a jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Pooja Rani.
Pojedynki finałowe zaplanowano na czwartek.
W półfinałach odpadli Wiktoria Rogalińska (54 kg), Aneta Rygielska (60 kg) i Adam Tutak (90 kg), a w ćwierćfinałach Jakub Słomiński (50 kg) i Paweł Brach (60 kg).Przejdź na Polsatsport.pl
