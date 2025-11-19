Polak w finale Pucharu Świata! Powalczy o tytuł

Sporty walki

Michał Jarliński pokonał reprezentanta gospodarzy Sumita i awansował do finału kat. 75 kg Pucharu Świata w boksie, który odbywa się w Delhi.

Bokser świętujący zwycięstwo w ringu w obecności sędziego.
fot: PAP
Michał Jarliński

W decydującym pojedynku Polak zmierzy się z Uzbekiem Jawochirem Abdurachimowem.

 

Oprócz Jarlińskiego występ w finale zapewniła sobie dzień wcześniej mistrzyni świata Agata Kaczmarska (80 kg), a jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Pooja Rani.

 

Pojedynki finałowe zaplanowano na czwartek.

 

W półfinałach odpadli Wiktoria Rogalińska (54 kg), Aneta Rygielska (60 kg) i Adam Tutak (90 kg), a w ćwierćfinałach Jakub Słomiński (50 kg) i Paweł Brach (60 kg).

PAP
