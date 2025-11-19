Polak w finale Pucharu Świata! Powalczy o tytuł

W decydującym pojedynku Polak zmierzy się z Uzbekiem Jawochirem Abdurachimowem.

Oprócz Jarlińskiego występ w finale zapewniła sobie dzień wcześniej mistrzyni świata Agata Kaczmarska (80 kg), a jej rywalką będzie reprezentantka gospodarzy Pooja Rani.

Pojedynki finałowe zaplanowano na czwartek.

W półfinałach odpadli Wiktoria Rogalińska (54 kg), Aneta Rygielska (60 kg) i Adam Tutak (90 kg), a w ćwierćfinałach Jakub Słomiński (50 kg) i Paweł Brach (60 kg).

