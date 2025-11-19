Faza grupowa europejskich eliminacji MŚ 2026 dobiegła końca. W czwartek odbędzie się natomiast losowanie baraży.

O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w barażach 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.

Z kim zagra Polska? Jakie są nasze szanse na awans? Przede wszystkim o tym rozmawiać będą eksperci w programie Polsat Futbol Cast. W studiu zasiądą Bożydar Iwanow i Przemysław Pawlak.

