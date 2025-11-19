Polsat Futbol Cast - 20.11. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

W czwartek odbędzie się losowanie baraży o MŚ 2026. Między innymi na ten temat rozmawiać będą eksperci w programie Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat Futbol Cast na tle stadionu.
fot. Polsat Sport
Faza grupowa europejskich eliminacji MŚ 2026 dobiegła końca. W czwartek odbędzie się natomiast losowanie baraży. 

 

O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w barażach 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.

 

Z kim zagra Polska? Jakie są nasze szanse na awans? Przede wszystkim o tym rozmawiać będą eksperci w programie Polsat Futbol Cast. W studiu zasiądą Bożydar Iwanow i Przemysław Pawlak. 

 

Transmisja programu Polsat Futbol Cast w czwartek 20 listopada w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 9:00. 

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
