Polska może uniknąć Włochów w barażach! Ale muszą zostać spełnione dwa kluczowe warunki

W ostatniej chwili Polacy stracili pierwszy koszyk

Biało-czerwoni miejsce w pierwszym koszyku przed losowaniem baraży stracili w ostatnich minutach eliminacji. Była dokładnie 93. minuta spotkania Szkocja-Dania, gdy gospodarze wyszli na prowadzenie 3:2 i wyprzedzili w grupie swoich rywali, gwarantując sobie bezpośredni awans. Duńczycy wylądowali w barażach, a to oznaczało, że Polacy spadają do drugiego koszyka. Gdyby nie to, już teraz wiedzielibyśmy, że unikniemy Włochów.

Włosi przegrali w grupie z Norwegią

Włosi do eliminacji przystępowali jako faworyt swojej grupy, który ma pewnie zmierzać po bezpośredni awans na mundial. Tyle jednak w teorii. Praktyka była dużo trudniejsza. Reprezentacja Italii dwukrotnie musiała uznać wyższość Norwegów i to oni cieszą się już z awansu na Mistrzostwa Świata, a Włochów czeka walka w barażach. Bolesna była zwłaszcza domowa porażka 1:4 na zakończenie tego etapu eliminacji.

W jakiej sytuacji unikniemy Włochów w finale baraży?

Polacy są w drugim koszyku, a Włosi w pierwszym, jednak dalej możemy ich uniknąć w finale baraży. Jak to możliwe? Kluczowe będzie losowanie, które odbędzie się 20 listopada w szwajcarskim Zurychu. To ono zadecyduje o tym, jak ułożą się ścieżki barażowe.



Na ten moment mamy 25% szans na to, że trafimy na Włochów w swojej drabince. Oprócz nich w pierwszym koszyku znajdują się też:



• Turcja

• Dania

• Ukraina.



Każdy z tych zespołów jest mocny i Polska nie będzie faworytem w bezpośrednich starciach na wyjeździe. Jeżeli trafimy na jedną z tych trzech ekip w swojej ścieżce, to unikniemy Włochów w ewentualnym finale.



Gdyby jednak Włosi zostali wylosowani w naszej drabince barażowej, to wciąż istnieje szansa na uniknięcie starcia z nimi w finale. Stanie się tak w sytuacji, gdy biało-czerwoni pokonają swoją półfinałową przeszkodę, a Włosi odpadną na tym etapie rywalizacji.



Teoretycznie Italia będzie faworytem w starciu z jedną z ekip z czwartego koszyka, jednak w piłce nożnej może zdarzyć się wszystko. Półfinały baraży odbędą się 26 marca 2026 roku, a finały 31 marca 2026 roku. Czy Polska powalczy o przepustkę na mundial?

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Polsat Sport