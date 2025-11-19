Potencjalni rywale boją się Polaków. "Byliby najtrudniejszym przeciwnikiem"

Polacy zakończyli zmagania w eliminacjach na 2. miejscu w grupie, ustępując jedynie Holandii. W barażach nasza kadra będzie losowana z drugiego koszyka, co oznacza, że w fazie półfinałowej zmierzy się z kimś z koszyka trzeciego, w którym znalazły się: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo.

ZOBACZ TAKŻE: Na kogo najlepiej trafić w barażach? "W Warszawie jesteśmy w stanie pokonać każdego"

Bośniacki dziennik "Dnevni avaz" nie ukrywa, że najgorsze, co mogłoby spotkać drużynę "Smoków", to trafienie na tym etapie na "Biało-Czerwonych".

"Polska zakończyła kwalifikacje zaledwie trzy punkty za Holandią, przegrywając awans czerwcową porażką 1:2 z Finlandią i rewanżowym remisem 1:1 z "Oranje", co tylko pokazuje, jakie problemy "Biało-Czerwoni" sprawiali rywalom. Jeśli chodzi o ich kadrę, to lider jest jasny: Robert Lewandowski, który w 163 meczach dla reprezentacji strzelił 88 goli. Sto i więcej występów w drużynie narodowej mają również Piotr Zieliński (105) i Kamil Grosicki (100), a w składzie Polski jest również wielu doświadczonych piłkarzy, którzy wiedzą, jak grać w meczach o stawkę. Drużyna prowadzona obecnie przez Jana Urbana brała udział w dwóch ostatnich finałach MŚ, a w Katarze zdołała nawet wyjść z grupy. Jeśli dodamy do tego mistrzostwa Europy, to "Biało-Czerwoni" byli obecni na 7 wielkich imprezach z rzędu i z pewnością liczą na podtrzymanie tej passy. Wszyscy potencjalni rywale Bośni i Hercegowiny mają swoje atuty, ale jeśli mielibyśmy ich uszeregować pod względem poziomu trudności, to najtrudniejszym przeciwnikiem byliby właśnie Polacy" - podaje "Dnevni avaz".

Europejskie baraże będą dwustopniowe. Najpierw odbędą się półfinały, a później finały. Wszystkie konfrontacje przybiorą formę jednego meczu, bez rewanżu.

O tym, kto z kim zagra w barażach, zadecyduje czwartkowe (20 listopada) losowanie. Drużyny zostaną wylosowane z czterech koszyków, których ostateczny wygląd poznaliśmy we wtorek 18 listopada.

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie na antenie Polsatu Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:00.