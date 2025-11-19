Rosjanin marzy o mundialu. Zagra u boku Haalanda?

Piłkarska reprezentacja Norwegii awansowała na mistrzostwa świata po raz pierwszy od 1998 roku. Skandynawowie przeszli przez eliminacje jak burza, zdobywając w swojej grupie kwalifikacyjnej (w której byli między innymi Włosi) komplet punktów. Podstawowym bramkarzem kadry był 35-letni Orjan Nyland, który na regularną grę może liczyć... jedynie w drużynie narodowej. W Sevilli, której jest zawodnikiem, rozegrał w tym sezonie jedynie cztery spotkania w La Liga i jeden mecz w Pucharze Króla.

Brak rytmu meczowego Nylanda chciałby wykorzystać Nikit Chajkin, bramkarz Bodo/Glimt. Rosjanin przyznał w rozmowie z telewizją NRK, że złożył wniosek o norweskie obywatelstwo i marzy o występie na MŚ 2026 u boku Erlinga Haalanda, Alexandra Sorlotha, Juliana Ryersona i spółki.

- Moim celem jest gra na mundialu. Mieszkam tutaj już od prawie siedmiu lat, moja żona jest Norweżką (makijażystka i influencerka Tanja Lovik - przyp. red.), a ja złożyłem już wniosek o norweski paszport i czekam na odpowiedź odpowiednich organów. Występ w kadrze na MŚ 2026 byłby dla mnie zaszczytem - powiedział Chajkin.

30-latek grał w przeszłości w młodzieżowych reprezentacjach Rosji (od U-16 do U-21) i był nawet powoływany do seniorskiej kadry "Sbornej" na mecze eliminacji MŚ 2022, ale nigdy nie zadebiutował w pierwszej drużynie Rosji.

Sama Rosja jest zaś od lutego 2022 roku zawieszona w strukturach UEFA i FIFA. Władze europejskiej i światowej piłki podjęły taką decyzję w związku z pełnoskalową agresją Rosji na Ukrainę.