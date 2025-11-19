Zdumiewający rekord! Tak mały kraj jeszcze nigdy nie grał na mundialu

Eliminacje w tej strefie miały nietypowy przebieg, gdyż trzy ekipy: USA, Meksyk i Kanada mają zapewniony udział w turnieju finałowym ze względu na fakt jego organizowania.





Drużyna Curacao historyczny sukces zapewniła sobie remisując w ostatniej kolejce fazy finałowej eliminacji na wyjeździe z Jamajką 0:0, dzięki czemu zachowała status niepokonanej i o jeden punkt wyprzedziła wtorkowego przeciwnika.

Curacao to wyspa na Karaibach, w pobliżu Wenezueli i Aruby, stanowiąca terytorium zależne Holandii. Liczy niewiele ponad 155 tys. mieszkańców i zostało najmniejszym krajem, który kiedykolwiek zakwalifikował się do mundialu, także pod względem powierzchni, która wynosi 444 km kwadratowe.

Na arenie międzynarodowej reprezentacja występuje od 2011 roku, po tym jak przestały istnieć Antyle Holenderskie. Większość zawodników urodziła się i mieszka w Holandii Obecnie drużyna zajmuje 82. pozycję w rankingu FIFA, a jej trenerem od 2024 roku jest Dick Advocaat.

78-letni Holender został najstarszym w historii szkoleniowcem, którego zespół wywalczył awans do MŚ. Wcześniej pracował już z siedmioma reprezentacji, a w 1994 roku doprowadził "Pomarańczowych" do ćwierćfinału mundialu, który... także odbywał się w USA.

Advocaat nie mógł jednak poprowadzić drużyny Curacao w decydującym spotkaniu w Kingston, gdyż dwa dni wcześniej musiał się udać do ojczyzny z powodu ważnych sprawa rodzinnych.

Z kolei po raz drugi do mistrzostw świata zakwalifikowali się piłkarze Panamy i Haiti. Ci pierwsi wzięli do tej pory udział jedynie w imprezie w Rosji w 2018 roku, a Haiti czeka na występ w mundialu od 1974 roku, kiedy m.in. zmierzyło się z Polską i drużyna trenera Kazimierza Górskiego wygrała 7:0.

Panama pierwszą pozycję w grupie A zapewniła sobie wygrywając z Salwadorem 3:0 i o trzy punkty wyprzedziła Surinam. Z kolei w grupie C Haiti pokonało Nikaraguę 2:1 i wyprzedziło faworyzowane drużyny Hondurasu, z zawodnikiem Lecha Poznań Luisem Palmą w składzie, oraz Kostaryki, które we wtorek zremisowały w bezpośrednim starciu 0:0.

Honduras gorszym bilansem bramek zajął trzecie miejsce w tabeli zespołów z drugich miejsc, z których dwa (z trzech) - Jamajka i Surinam - awansowały do marcowego interkontynentalnego turnieju barażowego. O dwie przepustki do MŚ w USA, Kanadzie i Meksyku powalczy w nim sześć ekip, poza dwoma ze strefy CONCACAF, także Boliwia, Irak, Nowa Kaledonia i Demokratyczna Republika Konga.

W marcu także w Europie odbędą się baraże, z udziałem 16 reprezentacji, w tym Polski, a stawką będą cztery przepustki do mundialu.

W tym momencie znanych jest 42 z 48 drużyn, które wystąpią w przyszłorocznych mistrzostwach świata.

