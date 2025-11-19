Śląsk sprawił sensację! Pokonali kandydata do zwycięstwa w europejskim pucharze

Początek spotkania przebiegał po myśli przyjezdnych, którzy szybko zbudowali bezpieczną przewagę. Z czasem jednak świetnie dysponowany Śląsk odrobił straty, a następnie przejął inicjatywę. Wrocławianie zagrali świetną czwartą kwartę, którą wygrali 35:24, co pozwoliło im ostatecznie pokonać Bahcesehir 99:91. Zespół Marko Baraca, po tej porażce, spadł na drugą pozycję w grupie A EuroCupu. Ustąpił miejsca Hapoelowi Jerusalem, który ma identyczny bilans zwycięstw i porażek, ale jest lepszy pod względem "małych punktów".

- To był ich dzień. Zagrali bardzo dobrze. Przed spotkaniem mówiłem, że musimy znaleźć w sobie energię, która pozwoli nam ograniczyć ich mocny atak. Jak widać, nie zdołaliśmy tego zrobić. Większość elementów, o które prosiłem zespół przed meczem, nie została wykonana - powiedział trener tureckiego zespołu na pomeczowej konferencji prasowej.

W ekipie gości wystąpił Mateusz Ponitka, jednak lider reprezentacji Polski zakończył mecz z dorobkiem jedynie 11 punktów, 2 zbiórek i 1 asysty. Spędził na parkiecie 26 minut. Śląsk do zwycięstwa poprowadzili Kanadyjczyk Noah Kirkwood (21 punktów) oraz Serb Stefan Djordjevic (20 punktów). Kolejne spotkanie wrocławianie rozegrają 4 grudnia na wyjeździe przeciwko Olimpiji Lublana.

- Powiedziałem zawodnikom, że jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy wejść na wyższy poziom i zagrać dużo lepiej niż graliśmy dotychczas. Z biegiem kolejnych akcji zaczęliśmy to realizować. Podejmowaliśmy dobre decyzje i prezentowaliśmy naprawdę skuteczną koszykówkę. Każdy z chłopaków dorzucił coś od siebie i dzięki temu wyglądaliśmy bardzo solidnie - zaznaczył trener wrocławian.

