Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 7. kolejka. Gdzie oglądać mecze?

Siódma kolejka Tauron Ligi rozpocznie się w czwartek 20 listopada meczem EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół & Hagric Mogilno. Będzie to niezwykle ważne starcie dla układu dołu tabeli. Beniaminek jest jedyną drużyną bez wygranej i zamyka ligową tabelę. Sokół, po pięciu porażkach, zanotował ostatnio pierwsze zwycięstwo, sensacyjnie wygrywając 3:1 z Radomką.

Również na piątek zaplanowano ciekawie zapowiadające się starcie ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Łodzianki udanie rozpoczęły sezon, notując tylko jedną porażkę w pięciu meczach. Siatkarki BKS grają w kratkę - trzy mecze wygrały, trzy przegrały.

ITA Tools Stal Mielec podejmie Moya Radomkę Radom. Problemy z kontuzjami na początku sezonu sprawiły, że Stal plasuje się w dole ligowej tabeli. Ekipa z Radomia zaczęła od trzech zwycięstw, ale ostatnio dostała zadyszki, przegrywając niespodziewanie z Sokołem.

Na sobotę zaplanowano mecz PGE Budowlani Łódź – UNI Opole. To starcie również zapowiada się interesująco, bo oba zespoły dobrze prezentują się na początku rozgrywek. Ekipa z Łodzi po sześciu kolejkach zajmuje drugie, a UNI - czwarte miejsce w tabeli.

W meczu #VolleyWrocław – DevelopRes Rzeszów zdecydowanymi faworytkami będą mistrzynie Polski, po sześciu kolejkach liderujące tabeli Tauron Ligi. Tę serię spotkań zakończy trzecie z sobotnich spotkań, w którym Metalkas Pałac Bydgoszcz podejmie Lotto Chemika Police, w którym zagrają drużyny sąsiadujące ze sobą w tabeli, które dotychczas odniosły po trzy zwycięstwa.

W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Terminarz i plan transmisji meczów 7. kolejki Tauron Ligi:

2025-11-20: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół & Hagric Mogilno (czwartek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-21: ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (piątek, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Fight)

2025-11-21: ITA Tools Stal Mielec – Moya Radomka Radom (piątek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-22: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2025-11-22: #VolleyWrocław – DevelopRes Rzeszów (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Extra 3)

2025-11-22: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Lotto Chemik Police (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

