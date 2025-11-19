Tauron Liga siatkarek. Transmisje TV i stream online - 7. kolejka. Gdzie oglądać mecze?
Czas na siódmą kolejkę Tauron Ligi, w której nie zabraknie interesujących konfrontacji. Kiedy grają siatkarki? Jakie są godziny rozgrywania meczów? Transmisje siatkówki na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź plan transmisji meczów 7. kolejki Tauron Ligi.
Siódma kolejka Tauron Ligi rozpocznie się w czwartek 20 listopada meczem EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół & Hagric Mogilno. Będzie to niezwykle ważne starcie dla układu dołu tabeli. Beniaminek jest jedyną drużyną bez wygranej i zamyka ligową tabelę. Sokół, po pięciu porażkach, zanotował ostatnio pierwsze zwycięstwo, sensacyjnie wygrywając 3:1 z Radomką.
Również na piątek zaplanowano ciekawie zapowiadające się starcie ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Łodzianki udanie rozpoczęły sezon, notując tylko jedną porażkę w pięciu meczach. Siatkarki BKS grają w kratkę - trzy mecze wygrały, trzy przegrały.
ITA Tools Stal Mielec podejmie Moya Radomkę Radom. Problemy z kontuzjami na początku sezonu sprawiły, że Stal plasuje się w dole ligowej tabeli. Ekipa z Radomia zaczęła od trzech zwycięstw, ale ostatnio dostała zadyszki, przegrywając niespodziewanie z Sokołem.
Na sobotę zaplanowano mecz PGE Budowlani Łódź – UNI Opole. To starcie również zapowiada się interesująco, bo oba zespoły dobrze prezentują się na początku rozgrywek. Ekipa z Łodzi po sześciu kolejkach zajmuje drugie, a UNI - czwarte miejsce w tabeli.
W meczu #VolleyWrocław – DevelopRes Rzeszów zdecydowanymi faworytkami będą mistrzynie Polski, po sześciu kolejkach liderujące tabeli Tauron Ligi. Tę serię spotkań zakończy trzecie z sobotnich spotkań, w którym Metalkas Pałac Bydgoszcz podejmie Lotto Chemika Police, w którym zagrają drużyny sąsiadujące ze sobą w tabeli, które dotychczas odniosły po trzy zwycięstwa.
W sezonie 2025/26 w Tauron Lidze wystartowało dwanaście drużyn, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych zespołów wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Terminarz i plan transmisji meczów 7. kolejki Tauron Ligi:
2025-11-20: EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół & Hagric Mogilno (czwartek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2025-11-21: ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (piątek, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Fight)
2025-11-21: ITA Tools Stal Mielec – Moya Radomka Radom (piątek, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2025-11-22: PGE Budowlani Łódź – UNI Opole (sobota, godzina 12.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2025-11-22: #VolleyWrocław – DevelopRes Rzeszów (sobota, godzina 16.00; transmisja – Polsat Sport Extra 3)
2025-11-22: Metalkas Pałac Bydgoszcz – Lotto Chemik Police (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).
