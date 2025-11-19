Transfer Fornala wywołała lawinę w PlusLidze? Co za informacje!
Tomasz Fornal znalazł się w kręgu zainteresowań Aluronu CMC Warty Zawiercie, co potwierdził "Przegląd Sportowy Onet". Jak się okazuje, transfer Polaka do ekipy "Jurajskich Rycerzy" może wywołać niemałe poruszenie na polskim rynku.
Tomasz Fornal dopiero co rozpoczął pierwszy sezon za granicą, a już przymierzany jest do powrotu do Polski. Obecnie przyjmujący występuje w barwach Ziraatu Bankasi Ankara, jednak - jak potwierdził "Przegląd Sportowy Onet" - w przyszłej kampanii może zostać siatkarzem Aluronu CMC Warty Zawiercie.
W zespole "Jurajskich Rycerzy" aktualnie na przyjęciu występują Bartosz Kwolek i Amerykanin Aaron Russell. "PS Onet" informuje, że w przypadku pozyskania przez zawiercian Fornala, drużynę opuścić mógłby pierwszy z nich. Polak po trzech latach miałby wrócić do PGE Projektu Warszawa.
Przyjście Fornala do Warty wpłynęłoby nie tylko na pozycję przyjmujących. Biorąc pod uwagę potencjalne zarobki 28-latka, możliwe jest wstrzymanie rozmów z innymi zawodnikami. Mowa między innymi o rewelacji minionego sezonu reprezentacyjnego - środkowym Jakubie Nowaku, który broni barw Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa.
Do Zawiercia trafić miał również inny środkowy Biało-Czerwonych - Jakub Kochanowski (PGE Projekt Warszaw). Według informacji "PS Onet", na te dwa ruchy ogromny wpływ może mieć jednak rozwiązanie sprawy z Fornalem.
