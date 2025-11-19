Transfer Fornala wywołała lawinę w PlusLidze? Co za informacje!

Tomasz Fornal dopiero co rozpoczął pierwszy sezon za granicą, a już przymierzany jest do powrotu do Polski. Obecnie przyjmujący występuje w barwach Ziraatu Bankasi Ankara, jednak - jak potwierdził "Przegląd Sportowy Onet" - w przyszłej kampanii może zostać siatkarzem Aluronu CMC Warty Zawiercie.

W zespole "Jurajskich Rycerzy" aktualnie na przyjęciu występują Bartosz Kwolek i Amerykanin Aaron Russell. "PS Onet" informuje, że w przypadku pozyskania przez zawiercian Fornala, drużynę opuścić mógłby pierwszy z nich. Polak po trzech latach miałby wrócić do PGE Projektu Warszawa.

Przyjście Fornala do Warty wpłynęłoby nie tylko na pozycję przyjmujących. Biorąc pod uwagę potencjalne zarobki 28-latka, możliwe jest wstrzymanie rozmów z innymi zawodnikami. Mowa między innymi o rewelacji minionego sezonu reprezentacyjnego - środkowym Jakubie Nowaku, który broni barw Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa.

Do Zawiercia trafić miał również inny środkowy Biało-Czerwonych - Jakub Kochanowski (PGE Projekt Warszaw). Według informacji "PS Onet", na te dwa ruchy ogromny wpływ może mieć jednak rozwiązanie sprawy z Fornalem.

