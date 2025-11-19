Trener polskiego klubu siatkarskiego stracił pracę! Szybko ogłoszono jego następcę

BBTS Bielsko-Biała poinformował, że umowa z trenerem Sergiejem Kapelusem została rozwiązana za porozumieniem stron. Ukrainiec był związany z tym klubem przez wiele lat - najpierw jako zawodnik (2014–16, 2019–22), a następnie przez krótki czas jako asystent, gdy trenerem był Harry Brokking. W listopadzie 2022 roku został pierwszym trenerem BBTS.





W 2023 roku BBTS zanotował spadek z PlusLigi. W kolejnym sezonie drużyna pod wodzą Kapelusa drużyna dotarła do finału pierwszej ligi, w którym uległa MKS Będzin. W poprzednich rozgrywkach bielszczanie przegrali w ćwierćfinale z KPS Siedlce i zostali sklasyfikowani na siódmym miejscu. W obecnym sezonie drużyna odniosła sześć zwycięstw, poniosła pięć porażek i zajmuje piąte miejsce w tabeli. W ostatnim meczu drużyna trenera Kapelusa niespodziewanie przegrała u siebie 2:3 z Necko Augustów.

– Wszyscy bardzo dziękujemy trenerowi Kapelusowi za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz codzienny wysiłek włożony w prowadzenie zespołu BBTS w ciągu ostatnich trzech lat. Z całego serca życzymy mu powodzenia w dalszej karierze zawodowej – powiedziała prezes zarządu BBTS S.A. Ida Szostakowska.

Drużynę przejął już nowy trener - Adrian Hunek. Dla czterdziestolatka będzie to debiut w roli pierwszego trenera, dotychczas - od 2023 roku - był asystentem Kapelusa. Wcześniej był również siatkarzem BBTS, grał na pozycji środkowego.

To już druga zmiana trenera w klubie PLS 1. Ligi w sezonie 2025/2026. Wcześniej z zespołem Sparta Grodzisk Mazowiecki rozstał się trener Tomasz Rosa, a od 8. kolejki drużynę prowadzi Mirosław Zawieracz.