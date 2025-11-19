Trener polskiego klubu siatkarskiego stracił pracę! Szybko ogłoszono jego następcę

Robert MurawskiSiatkówka

Sergiej Kapelus nie jest już trenerem BBTS Bielsko-Biała. Występującą w rozgrywkach PLS 1. Ligi drużynę w dalszej części sezonu ma poprowadzić Adrian Hunek.

Trener siatkówki w akcji, z otwartymi dłońmi i wyrazistą miną.
fot. PAP/Zbigniew Meissner
Sergiej Kapelus nie jest już trenerem BBTS Bielsko-Biała.

  • Sergiej Kapelus był związany z klubem jako zawodnik, a od 2022 roku jako trener
  • Jako pierwszy trener, Kapelus poprowadził drużynę do finału pierwszej ligi w 2024 roku
  • Nowym trenerem BBTS został Adrian Hunek, dotychczasowy asystent Kapelusa

BBTS Bielsko-Biała poinformował, że umowa z trenerem Sergiejem Kapelusem została rozwiązana za porozumieniem stron. Ukrainiec był związany z tym klubem przez wiele lat - najpierw jako zawodnik (2014–16, 2019–22), a następnie przez krótki czas jako asystent, gdy trenerem był Harry Brokking. W listopadzie 2022 roku został pierwszym trenerem BBTS.

Zobacz także: Trener siatkarskiej kadry chwali Polskę. "Mieszkam tu od dawna i bardzo się zmieniłem"

 

W 2023 roku BBTS zanotował spadek z PlusLigi. W kolejnym sezonie drużyna pod wodzą Kapelusa drużyna dotarła do finału pierwszej ligi, w którym uległa MKS Będzin. W poprzednich rozgrywkach bielszczanie przegrali w ćwierćfinale z KPS Siedlce i zostali sklasyfikowani na siódmym miejscu. W obecnym sezonie drużyna odniosła sześć zwycięstw, poniosła pięć porażek i zajmuje piąte miejsce w tabeli. W ostatnim meczu drużyna trenera Kapelusa niespodziewanie przegrała u siebie 2:3 z Necko Augustów.

 

– Wszyscy bardzo dziękujemy trenerowi Kapelusowi za dotychczasową pracę, zaangażowanie oraz codzienny wysiłek włożony w prowadzenie zespołu BBTS w ciągu ostatnich trzech lat. Z całego serca życzymy mu powodzenia w dalszej karierze zawodowej – powiedziała prezes zarządu BBTS S.A. Ida Szostakowska.

 

Drużynę przejął już nowy trener - Adrian Hunek. Dla czterdziestolatka będzie to debiut w roli pierwszego trenera, dotychczas - od 2023 roku - był asystentem Kapelusa. Wcześniej był również siatkarzem BBTS, grał na pozycji środkowego.

 

To już druga zmiana trenera w klubie PLS 1. Ligi w sezonie 2025/2026. Wcześniej z zespołem Sparta Grodzisk Mazowiecki rozstał się trener Tomasz Rosa, a od 8. kolejki drużynę prowadzi Mirosław Zawieracz.

Przejdź na Polsatsport.pl
ADRIAN HUNEKBBTS BIELSKO-BIAŁAPLS 1 LIGASERGIEJ KAPELUSSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 