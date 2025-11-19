W głowię się nie mieści! 10-letni Polak mistrzem świata

Choć miał okazję dzielić padok z gwiazdami motocyklowego cyklu Grand Prix, młody "el Polaco" dopiero się rozkręca, podobnie jak jego starszy brat, Andrzej, który ma za sobą imponujący debiut w międzynarodowych mistrzostwach Hiszpanii.



Mimo ogromnych sukcesów, dalsza kariera młodych braci stoi jednak pod znakiem zapytania z powodów budżetowych.

Historyczne zwycięstwo

Cykl MotoMini to dla najmłodszych zawodników pierwszy krok w kierunku królowej sportów motocyklowych, czyli mistrzostw świata MotoGP. Mistrzowie 22 edycji krajowych i regionalnych każdego roku spotykają się podczas ostatniej rundy MotoGP, w trakcie której odbywa się wielki finał światowy.



Pochodzący z Warszawy, ale mieszkający na co dzień w Murcji, do finału awansował dzięki zwycięstwu w hiszpańskiej edycji w klasie 160, a następnie widowiskowo wygrał w Walencji dwa z trzech wyścigów, w tym decydujący wyścig główny.



Kupczyński zapewnił sobie w ten sposób tytuł mistrza świata, podczas gdy podium w klasyfikacji generalnej uzupełnił inny z Polaków, zwycięzca czeskiej edycji, Jan Babiarz.



- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny – mówi Witek Kupczyński. – To zwycięstwo to super nagroda dla całej naszej rodziny. Nie tylko ja, ale też moja mama, tata i brat bardzo ciężko na to pracowali. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej historii. Dla nas i dla Polski, z którą jeździmy w sercu.



Zaledwie kilka dni wcześniej w międzynarodowych mistrzostwach Hiszpanii klasy ESBK Talent zadebiutował starszy brat Witka, Andrzej, który w widowiskowym stylu, na całkowicie nowym dla siebie motocyklu, wywalczył w Jerez de la Frontera sensacyjne, trzecie miejsce.



13-latek zawody rozpoczął dopiero od kwalifikacji, a i tak zostawił za sobą aż 26 dużo bardziej doświadczonych rywali.

Wyjątkowe wsparcie "el Polaco"

Obu braci od dłuższego czasu wspiera Piotr Biesiekirski, Polak, który nie tylko wygrywał w mistrzostwach Hiszpanii, ale także ścigał się w mistrzostwach świata Moto2 oraz World Supersport.



- Witek i Andrzej to ogromne talenty nie tylko na skalę polską, ale także międzynarodową – mówi 24-latek. – Ich plany i marzenia mogą pokrzyżować tylko bezlitosne realia budżetowe, ale po ich ostatnich sukcesach jestem pewien, że bardzo szybko zostaną dostrzeżeni nie tylko przez zagranicznych ekspertów i zespoły, ale także polskich partnerów.



W sezonie 2026 Witek ścigać się będzie jako "el Polaco", symbolicznie przejmując pseudonim, z którym Biesiekirski rywalizował przez dekadę na torach całego świata.



- To dla mnie prawdziwy zaszczyt – dodaje pierwszy Polak w mistrzostwach Europy i świata Moto2. – Przechodziłem dokładnie tę samą drogę i doskonale wiem, co znaczy poświęcenie absolutnie wszystkiego dla motorsportu. Od samego początku nie tylko obserwuję, ale i wspieram Witka oraz Andrzeja. Jestem pewien, że zajdą w tym sporcie na sam szczyt, a my, jako polscy kibice, będziemy mieli mnóstwo powodów do radości.

