Walka o mundial wciąż trwa. Kto zagra w barażach interkontynentalnych?

W nocy z poniedziałku na wtorek zakończyły się zmagania w ramach eliminacji na wszystkich kontynentach. Mamy już zatem pewność, które ekipy wciąż mają szansę na upragniony awans na mundial poprzez baraże interkontynentalne. Droga drużyn spoza Europy na mundial jest jednak zgoła inna niż między innymi reprezentacji Polski. Niektóre drużyny narodowe od promocji na czempionat dzieli zaledwie jeden mecz. Wszystko z uwagi na ranking FIFA.





Do baraży interkontynentalnych przystąpią reprezentacje z pięciu różnych kontynentów, mianowicie: Irak, Boliwia, Demokratyczna Republika Konga, Jamajka, Surinam i Nowa Kaledonia. Kraje te wywalczyły udział w tych zmaganiach poprzez zajęcie odpowiednio wysokich miejsc w lokalnych eliminacjach.





Sześć drużyn rywalizuje zatem o dwa miejsca na turnieju. Najpierw zostaną rozegrane dwa półfinałowe spotkania, a ich zwycięzcy zagrają o awans na mundial. W finale baraży interkontynentalnych bez rozgrywania meczu znajdują się dwie najwyżej usytuowane w rankingu FIFA reprezentacje z tego sześciodrużynowego zestawienia. Jeden mecz więcej w tym wypadku rozegrają cztery reprezentacje z najniższą lokatą w rankingu.





Parą szczęśliwców, którzy ze względu na korzystny ranking zagrają w ramach baraży tylko jeden mecz, będzie Demokratyczna Republika Konga i Irak. Pozostali uczestnicy zagrają więc między sobą w półfinałach. Drabinkę i zestawienia spotkań poznamy poprzez losowanie.





W międzykontynentalnej rywalizacji może dojść do kolejnych sensacyjnych rozstrzygnięć. Żadna z wyżej wymienionych reprezentacji nie jest etatowym uczestnikiem mistrzostw świata, co więcej - Surinam i Nowa Kaledonia nigdy nie zagrali jeszcze na mundialu.

ST, Polsat Sport